В Ельце двое детей разбились на электросамокате, наехав на люк

Один мальчик в больнице.

Днём 24 июля в Ельце в районе Солидарность разбились двое детей на электросамокате. Как рассказала GOROD48 очевидец происшествия Инна Барашкина, это происшествие случилось в обеденное время на улице Лесной. Женщина выходила и магазина и заметила, как два мальчика, которым на вид около 10 лет, на электросамокате наехали на люк и упали.



В результате один ребёнок получил ушибы, другой сильно стесал себе лицо. Мальчика с окровавленным лицом очевидцы отвезли домой к родителям. Позже с ними связалась мать, поблагодарила за оказанную ребёнку помощь и сообщила, что мальчику всё же пришлось вызвать скорую помощь — он госпитализирован.