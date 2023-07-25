32 минуты назад
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети
Воды по колено в тех же местах, где обычно: на перекрестке Фрунзе-Неделина, на площади Революции, улице Московской в районе автосалонов…
Локальные подтопления случились там же, где и обычно при обильных осадках: на перекрестке Фрунзе-Неделина, на улице Неделина перед Петровским мостом, на улице Октябрьской, на площади Революции, улице Московской в районе автосалонов, на улице Ильича.
По словам Павла Звонарева, в местах подтопления работает 10 единиц техники и 15 сотрудников МБУ «Управление благоустройства Липецка». Если ливень продолжится, на дороги выведут дополнительное количество людей и машин.
Ванька Грозный
Ельчанин