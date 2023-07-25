Общество

32 минуты назад

В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети

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#дожди #потоп
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети

Воды по колено в тех же местах, где обычно: на перекрестке Фрунзе-Неделина, на площади Революции, улице Московской в районе автосалонов…

Сегодня ночью над Липецком прошел дождь. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, выпало до 5 мм осадков. Но и этого количества воды хватило для того, что подтопить некоторые участки городской улично-дорожной сети.

Локальные подтопления случились там же, где и обычно при обильных осадках: на перекрестке Фрунзе-Неделина, на улице Неделина перед Петровским мостом, на улице Октябрьской, на площади Революции, улице Московской в районе автосалонов, на улице Ильича.

По словам Павла Звонарева, в местах подтопления работает 10 единиц техники и 15 сотрудников МБУ «Управление благоустройства Липецка». Если ливень продолжится, на дороги выведут дополнительное количество людей и машин.
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#дожди #потоп

Комментарии (2)

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Ванька Грозный

3 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Ельчанин

3 минуты назад
У бассейна Нептун некоторым легковушкам воды по стекла, как обычно впрочем, всего то 5 мм осадков
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