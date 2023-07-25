Происшествия

20 минут назад

Липчане стали чаще банкротиться

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#банкротство
Липчане стали чаще банкротиться

За полгода 1158 человек признаны банкротами.

Арбитражный суд Липецкой области подвел итоги работы в первом полугодии. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, всего в первом полугодии в Арбитражный суд поступило 5446 заявлений, рассмотрено 4190 экономических спора.

Заметно выросло число дел о несостоятельности (банкротстве). Так, за первое полугодие поступило 1890 заявлений о признании должника банкротом, в аналогичном периоде прошлого года их было 1658, то есть рост составил 13%.

Количество поданных заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц возросло на 26% (с 99 в первом полугодии прошлого года до 125 в аналогичном периоде 2023 года).

Количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан также увеличилось с 1521 до 1744 – то есть на 14,7%. В первом полугодии 2023 завершены производства по делам о несостоятельности (банкротстве) в отношении 75 юридических лиц, 1158 граждан и 11 индивидуальных предпринимателей.

Также увеличилось количество рассмотренных споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений – с 780 до 840.

Наибольшее количество рассмотренных споров, возникающих из гражданских правоотношений, связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам: купли-продажи (770 дел), возмездного оказания услуг (285 дел), подряда (214 дела). Кроме того, рассмотрено значительное количество дел, связанных с охраной интеллектуальных прав – таких дел было 215.



1 50
#банкротство

Комментарии (1)

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Житель

9 минут назад
Видно из-за того что - цитата: "Липецк вошел в число городов с устойчивым развитием" ...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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