Липчане стали чаще банкротиться

За полгода 1158 человек признаны банкротами.

Арбитражный суд Липецкой области подвел итоги работы в первом полугодии. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, всего в первом полугодии в Арбитражный суд поступило 5446 заявлений, рассмотрено 4190 экономических спора.



Заметно выросло число дел о несостоятельности (банкротстве). Так, за первое полугодие поступило 1890 заявлений о признании должника банкротом, в аналогичном периоде прошлого года их было 1658, то есть рост составил 13%.



Количество поданных заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц возросло на 26% (с 99 в первом полугодии прошлого года до 125 в аналогичном периоде 2023 года).



Количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан также увеличилось с 1521 до 1744 – то есть на 14,7%. В первом полугодии 2023 завершены производства по делам о несостоятельности (банкротстве) в отношении 75 юридических лиц, 1158 граждан и 11 индивидуальных предпринимателей.



Также увеличилось количество рассмотренных споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений – с 780 до 840.



Наибольшее количество рассмотренных споров, возникающих из гражданских правоотношений, связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам: купли-продажи (770 дел), возмездного оказания услуг (285 дел), подряда (214 дела). Кроме того, рассмотрено значительное количество дел, связанных с охраной интеллектуальных прав – таких дел было 215.







