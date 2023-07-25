Тропические воздушные массы принесут в Липецкую область жару

26 и 27 июля с выносом тропических воздушных масс с юга погода в Липецкой области ожидается жаркой, без существенных осадков. 28 июля к региону приблизится очередной циклон с Атлантики, который принесет кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью на улице от +15 до +20 градусов, днем — от +27 до +32.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.



День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.

