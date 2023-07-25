34 минуты назад
Тропические воздушные массы принесут в Липецкую область жару
26 и 27 июля с выносом тропических воздушных масс с юга погода в Липецкой области ожидается жаркой, без существенных осадков. 28 июля к региону приблизится очередной циклон с Атлантики, который принесет кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.