Происшествия

13 минут назад

На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб

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#ДТП
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С места ДТП на Соколе госпитализирован водитель легковушки.

Сегодня днём напротив дома №123 по улице Судёновской произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндай Солярис» не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

— На месте происшествия работают полицейские. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Водителя легковушки забрала скорая, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео — vk.com/id437227989
244
#ДТП
1

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