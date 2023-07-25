Происшествия
13 минут назад
На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб
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С места ДТП на Соколе госпитализирован водитель легковушки.
Сегодня днём напротив дома №123 по улице Судёновской произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндай Солярис» не справился с управлением и врезался в бетонный столб.
— На месте происшествия работают полицейские. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Водителя легковушки забрала скорая, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео — vk.com/id437227989
— На месте происшествия работают полицейские. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Водителя легковушки забрала скорая, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео — vk.com/id437227989
244