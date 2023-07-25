Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево

Подозреваемый съездил на чужой машине до колонки за водой, а потом решил помочь другому водителю отбуксировать его автомобиль/

48-летний житель Елецкого района подозревается в угоне автомобиля «Шевроле Нива».Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 23 июля близ пруда в деревне Николаевка мужчина отдыхал в компании. Один из его знакомых, 39-летний мужчина, приехал на своём автомобиле «Шевроле Нива».Когда хозяин машины отлучился, подозреваемый воспользовался тем, что владелец оставил в замке зажигания ключи, завёл машину и съездил до колонки за водой.Затем на чужой машине он решил помочь другому водителю отбуксировать его автомобиль, но не справился с управлением и врезался в дерево.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.