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сегодня, 13:30

Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево

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#угон #автомобиль
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Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево

Подозреваемый съездил на чужой машине до колонки за водой, а потом решил помочь другому водителю отбуксировать его автомобиль/

48-летний житель Елецкого района подозревается в угоне автомобиля «Шевроле Нива».

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 23 июля близ пруда в деревне Николаевка мужчина отдыхал в компании. Один из его знакомых, 39-летний мужчина, приехал на своём автомобиле «Шевроле Нива».

Когда хозяин машины отлучился, подозреваемый воспользовался тем, что владелец оставил в замке зажигания ключи, завёл машину и съездил до колонки за водой.

Затем на чужой машине он решил помочь другому водителю отбуксировать его автомобиль, но не справился с управлением и врезался в дерево.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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#угон #автомобиль
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