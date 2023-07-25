Происшествия

41 минуту назад

Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

2 548
#хулиганство
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Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

Женщина предполагает, что на машину что-то скинули из окна.


Сегодня утром липчанка — владелица автомобиля «Лада Гранта» обнаружила дыру в заднем стекле автомобиля. Машина стояла у дома №8 по улице Белянского, и женщина предположила, что ночью на автомобиль что-то сбросили из окна. Она обратилась в полицию.

— По факту происшествия отдел полиции №2 проводит проверку, в рамках которой в том числе будет установлена сумма причинённого ущерба, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото google.com.
2 548
#хулиганство
2

Комментарии (2)

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Ну

13 минут назад
А мож птица пробила?
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мысли в слух

17 минут назад
Машина должна стоять в гараже , а нигде попала.. Сама виновата!!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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