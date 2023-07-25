Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

Женщина предполагает, что на машину что-то скинули из окна.

Сегодня утром липчанка — владелица автомобиля «Лада Гранта» обнаружила дыру в заднем стекле автомобиля. Машина стояла у дома №8 по улице Белянского, и женщина предположила, что ночью на автомобиль что-то сбросили из окна. Она обратилась в полицию.— По факту происшествия отдел полиции №2 проводит проверку, в рамках которой в том числе будет установлена сумма причинённого ущерба, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.