10-летние мальчик и девочка пострадали в аварии на трассе «Дон»

Дети госпитализированы.



24 июля около 21:00 в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Митсубиси-Галант» и «Форд-Фокус». В аварии получили травмы 10-летние мальчик и девочка — пассажиры «Форда». Дети госпитализированы.



«По предварительным сведениям, 45-летний водитель «Митсубиси» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд-Фокус» под управлением 42-летнего водителя», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.



Вчера на дорогах области пострадали еще четыре человека, среди них 3-летний мальчик. Ребенка, как сообщает УГИБДД, на улице 9 Мая в Грязях сбил 34-летний водитель «Киа-Рио». Мальчику оказали медицинскую помощь и отправили домой.



В Липецке на улице Баумана автомобиль «Мерседес» под управлением 47-летнего водителя врезался в стоящий «Хендай Солярис». С места аварии госпитализирована 70-летняя пассажирка «Хендая».



В Данковском районе на дороге Данков – Теплое – Воскресенское съехала в кювет «Лада-Приора». 47-летний водитель автомобиля госпитализирован в ГУЗ «Данковская ЦРБ».



В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов водитель неустановленного автомобиля допустил столкновение с автомобилем «Киа-Рио» 37-летней женщины, после чего скрылся с места ДТП. Женщине потребовалась медицинская помощь, а скрывшегося водителя сейчас разыскивают полицейские.



