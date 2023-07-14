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С завтрашнего дня у ряда городских маршрутов поменяются перевозчики и расписание

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#транспорт
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С завтрашнего дня у ряда городских маршрутов поменяются перевозчики и расписание

Время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов по маршрутам №№ 11, 17, 24, 317, 324 и 343 будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, с 15 июня на маршруте №343 изменится перевозчик. Для повышения качества обслуживания пассажиров его обслуживать ИП Орлов И.М. В департаменте транспорта городской администрации сообщили, что количество автобусов №343 будет увеличено с 8 до 11 единиц с добавлением укороченных рейсов до площади Мира. Это сделано из-за приостановки обслуживание маршрута № 34.

Кроме того, с 15 июля также изменится перевозчик на маршрутах №17 и №317. Его будет обслуживать МУП «Липецкий пассажирский транспорт».

В целях улучшения обслуживания изменятся расписания на маршрутах №№ 11, 24 и 324.

Время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов по маршрутам № 343, 17, 317, 11, 24, 324 будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» lt-systems.ru и департамента транспорта deptrans.lipetskcity.ru.
3 944
#транспорт
3

Комментарии (4)

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Школа 24

24 минуты назад
Школа 24, *на остановке
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Школа 24

28 минут назад
А какие улучшения, скажите пожалуйста,, автобусов с данными номерами после 20-00 на доставке не увидишь, их нет!!!
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Гость

51 минуту назад
Какие перевозчики будут обслуживать №11 и №24 ? Если это ИП Игнатов то улучшения очень сомнительная все автобусы будут кататься у него по №324 а на 11 и №24 будет постоянная систематическая нехватка водителей.
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