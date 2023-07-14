сегодня, 15:06
С завтрашнего дня у ряда городских маршрутов поменяются перевозчики и расписание
Время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов по маршрутам №№ 11, 17, 24, 317, 324 и 343 будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.
Кроме того, с 15 июля также изменится перевозчик на маршрутах №17 и №317. Его будет обслуживать МУП «Липецкий пассажирский транспорт».
В целях улучшения обслуживания изменятся расписания на маршрутах №№ 11, 24 и 324.
Время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов по маршрутам № 343, 17, 317, 11, 24, 324 будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» lt-systems.ru и департамента транспорта deptrans.lipetskcity.ru.
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