Общество

сегодня, 10:11

В Липецке змея укусила собаку

5 1350
#животные #змея #собака
4
В Липецке змея укусила собаку

Такие случаи — большая редкость.

В редакцию GOROD48 обратились хозяева покусанной змеёй собаки.

«В районе Ниженки недалеко от реки Воронеж появились ядовитые змеи! Вчера змея укусила нашу собаку. Мы успели довести собаку до ветеринаров — её откачали. Сообщите людям, что бы были аккуратнее, к нам многие приезжают на речку и с детьми, и с питомцами», — сообщают читатели.

Как рассказал GOROD48 главный ветеринарный врач Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Чурсин, на его памяти это первый случай, когда в Липецке змеи кусают собак.

— Надо, в первую очередь, понять, что это была за змея — ядовитая или нет, и понаблюдать за собакой: взять общий и биохимический анализ крови, посмотреть на характер укуса. Змей в Липецкой области обитает не много, поэтому случаи укусов людей — единицы, а животных — вообще крайняя редкость.

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.

Случаи укусов змеями людей в Липецкой области регистрируют с 19 мая, пострадали три человека.
5 1350
#животные #змея #собака
4

Комментарии (5)

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БУ-ГА-ГА

44 минуты назад
Animal planet., не, жесть-это то, что уже троих человек покусали. Ну а собаке просто свезло, что хозяева есть и ветеринар был недалеко.
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Лиса

45 минут назад
Ну и совет!!! Пока будешь выяснять ядовитая змея или нет и наблюдать за собакой, собаки уже в живых не будет. Взвизгнула, раздулось место укуса, бегом в ближайшую клинику. А не искать змею и спрашивать у нее ядовитая или как!
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Animal planet.

50 минут назад
БУ-ГА-ГА,это жесть. Хорошо,что собаку спасли.
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БУ-ГА-ГА

сегодня, 10:39
Ваши уже ваших бьют, чё делать будем, зоозащитники?
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Садовод

сегодня, 10:36
Если единственная из липецких змей, имеющих ядовитый секрет, — гадюка, то что тогда гадать, какая змея тяпнула собаку. Уютный стал город: клещей навалом, теперь вот гадюки. Наверное в подвалах кое-где крыс развелось, есть им что покушать
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