Общество
сегодня, 10:11
В Липецке змея укусила собаку
Такие случаи — большая редкость.
В редакцию GOROD48 обратились хозяева покусанной змеёй собаки.
«В районе Ниженки недалеко от реки Воронеж появились ядовитые змеи! Вчера змея укусила нашу собаку. Мы успели довести собаку до ветеринаров — её откачали. Сообщите людям, что бы были аккуратнее, к нам многие приезжают на речку и с детьми, и с питомцами», — сообщают читатели.
Как рассказал GOROD48 главный ветеринарный врач Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Чурсин, на его памяти это первый случай, когда в Липецке змеи кусают собак.
— Надо, в первую очередь, понять, что это была за змея — ядовитая или нет, и понаблюдать за собакой: взять общий и биохимический анализ крови, посмотреть на характер укуса. Змей в Липецкой области обитает не много, поэтому случаи укусов людей — единицы, а животных — вообще крайняя редкость.
Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Случаи укусов змеями людей в Липецкой области регистрируют с 19 мая, пострадали три человека.
«В районе Ниженки недалеко от реки Воронеж появились ядовитые змеи! Вчера змея укусила нашу собаку. Мы успели довести собаку до ветеринаров — её откачали. Сообщите людям, что бы были аккуратнее, к нам многие приезжают на речку и с детьми, и с питомцами», — сообщают читатели.
Как рассказал GOROD48 главный ветеринарный врач Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александр Чурсин, на его памяти это первый случай, когда в Липецке змеи кусают собак.
— Надо, в первую очередь, понять, что это была за змея — ядовитая или нет, и понаблюдать за собакой: взять общий и биохимический анализ крови, посмотреть на характер укуса. Змей в Липецкой области обитает не много, поэтому случаи укусов людей — единицы, а животных — вообще крайняя редкость.
Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Случаи укусов змеями людей в Липецкой области регистрируют с 19 мая, пострадали три человека.
БУ-ГА-ГА
Лиса
Animal planet.
БУ-ГА-ГА
Садовод