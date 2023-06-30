Происшествия

сегодня, 09:37

Во время сбора земляники на 30-летнюю липчанку напала змея

2 1363
#змея #гадюка #отравление
4
Во время сбора земляники на 30-летнюю липчанку напала змея

Состояние пациентки медики оценивают как средней степени тяжести.

В Липецкой области зарегистрирован третий в этом году случай нападения змеи на человека. Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, с отравлением ядом животного происхождения госпитализирована 30-летняя женщина, змея укусила ее во время сбора земляники в селе Боринское.

Змея укусила липчанку в руку. Само пресмыкающееся женщина увидеть не успела, лишь услышала шорох уползающей змеи.

Состояние пациентки медики оценивают как средней степени тяжести.

Случаи укусов змеями в Липецкой области регистрируют с 19 мая, и это уже третий по счёту. Двое других пострадавших — мужчины. Первого — 70-летнего рыбака гадюка ужалила в палец на берегу водоема. Второй мужчина помогал знакомым убирать траву и, поднимая с земли мешок, случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку.

В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.

Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.

При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
2 1363
#змея #гадюка #отравление
4

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вничего себе!

36 минут назад
А что у нас змеи есть?! Какой ужас!
ответить

й

44 минуты назад
Как в кино
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
32
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика
#наркотики
2
В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика

сегодня, 09:26

Происшествия
Двое детей пострадали в столкновении «Фольксвагена» с автобусом
#авария #ДТП
1
Двое детей пострадали в столкновении «Фольксвагена» с автобусом

сегодня, 09:20

Происшествия
Погибшего сотрудника УФСИН России по Липецкой области посмертно представят к награде
#нападение #убийство #УФСИН
15
Погибшего сотрудника УФСИН России по Липецкой области посмертно представят к награде

вчера, 19:03

Происшествия
На сотрудника ИК-6 напал герой криминальных публикаций 2019-го года
#убийство #УФСИН
34
На сотрудника ИК-6 напал герой криминальных публикаций 2019-го года

вчера, 15:00

Происшествия
В Задонске легковушка врезалась в фундамент забора
#ДТП
6
В Задонске легковушка врезалась в фундамент забора

вчера, 14:16

Происшествия
Под Чаплыгином взорвался автомобиль: водитель находится на ИВЛ
#ожоги
8
Под Чаплыгином взорвался автомобиль: водитель находится на ИВЛ

вчера, 13:37

Происшествия