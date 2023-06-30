Происшествия
сегодня, 09:37
Во время сбора земляники на 30-летнюю липчанку напала змея
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Состояние пациентки медики оценивают как средней степени тяжести.
В Липецкой области зарегистрирован третий в этом году случай нападения змеи на человека. Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, с отравлением ядом животного происхождения госпитализирована 30-летняя женщина, змея укусила ее во время сбора земляники в селе Боринское.
Змея укусила липчанку в руку. Само пресмыкающееся женщина увидеть не успела, лишь услышала шорох уползающей змеи.
Состояние пациентки медики оценивают как средней степени тяжести.
Случаи укусов змеями в Липецкой области регистрируют с 19 мая, и это уже третий по счёту. Двое других пострадавших — мужчины. Первого — 70-летнего рыбака гадюка ужалила в палец на берегу водоема. Второй мужчина помогал знакомым убирать траву и, поднимая с земли мешок, случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку.
В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.
При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
Змея укусила липчанку в руку. Само пресмыкающееся женщина увидеть не успела, лишь услышала шорох уползающей змеи.
Состояние пациентки медики оценивают как средней степени тяжести.
Случаи укусов змеями в Липецкой области регистрируют с 19 мая, и это уже третий по счёту. Двое других пострадавших — мужчины. Первого — 70-летнего рыбака гадюка ужалила в палец на берегу водоема. Второй мужчина помогал знакомым убирать траву и, поднимая с земли мешок, случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку.
В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.
При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
2 1363
Вничего себе!
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