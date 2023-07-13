Общество

50 минут назад

Праздничные мероприятия внесут изменения в движение транспорта

9 627
#дорожное движение
2
Праздничные мероприятия внесут изменения в движение транспорта

Ограничения начнутся уже сегодня.

Мэрия сообщила об  ограничениях движения в связи с праздничными мероприятиями Дня города и Дня металлурга. 

Ограничения начнутся сегодня. В 14:00 они вводится нв участке дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина. Двжение здесь будет перекрыто до шести вечера воскресенья.

С 10:00 пятницы и до 18:00 субботы ограничивается проезд по улице Первомайской от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса;

В  субботу, 15 июля, с 07:30 до 11.00 вводится ограничение на улице Первомайской: от улицы Фрунзе до улицы Литаврина и по переулку Литаврина, а с 15:00 до 20:00 на второстепенном проезде со стороны Дворца спорта «Звездный» от улицы Терешковой до улицы Космонавтов, с 09:00 до 22:00 по улице Скороходова от площади Театральной до улицы Советской. 

Ограничение не будут действовать для автомобилей экстренных оперативных служб.
9 627
#дорожное движение
2

Комментарии (9)

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Гость

2 минуты назад
От улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина - это набережную хотят перекрыть? Ну, так бы и написали. А лучше бы карту опубликовали
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60+

6 минут назад
Для кого праздник а кому проблема попасть домой ! Всё как всегда делают через заднее место !
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Патриот

8 минут назад
День взятия бастилии * прошёл, а могли бы...... перекрыть... И налить, а спасибо-не булькает и в карман не положишь.
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Дядя Коля

9 минут назад
Очень дороги ваши отмывания , особенно тем Липчанам которые не смогут прибыть на работу в срок
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Гость

13 минут назад
Странные люди: написать об этом за полчаса до перекрытия улиц!!!
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Lis

15 минут назад
От улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина - это как? Вся ул.50 лет НЛМК и ул.Нееделина? Куда как проще - нарисовать на карте схему, а не вводить людей в коматозное состояние.
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КОМДИВ

19 минут назад
Когда же мэрия начнет уважать своих граждан
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12345

33 минуты назад
А что не с понедельника? Достали уже
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Я

35 минут назад
Кому нужны ваши праздники? Лишь повод побухать
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