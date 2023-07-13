Праздничные мероприятия внесут изменения в движение транспорта

Ограничения начнутся уже сегодня.

Мэрия сообщила об ограничениях движения в связи с праздничными мероприятиями Дня города и Дня металлурга.



Ограничения начнутся сегодня. В 14:00 они вводится нв участке дороги от улицы 50 лет НЛМК до улицы Неделина. Двжение здесь будет перекрыто до шести вечера воскресенья.



С 10:00 пятницы и до 18:00 субботы ограничивается проезд по улице Первомайской от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса;



В субботу, 15 июля, с 07:30 до 11.00 вводится ограничение на улице Первомайской: от улицы Фрунзе до улицы Литаврина и по переулку Литаврина, а с 15:00 до 20:00 на второстепенном проезде со стороны Дворца спорта «Звездный» от улицы Терешковой до улицы Космонавтов, с 09:00 до 22:00 по улице Скороходова от площади Театральной до улицы Советской.



Ограничение не будут действовать для автомобилей экстренных оперативных служб.

