Происшествия

вчера, 22:35

Спасение воздухоплавателей завершено

7 1170
#воздушный шар
1
Спасение воздухоплавателей завершено

На высоте в 27 метров они провели два часа.

Всех пятерых воздухоплавателей, зависших в корзине на проводах линии электропередачи 500 кВ, сняли спасатели. Люди не пострадали, их осматривают врачи.

Напомним, воздушный шар завис на проводах у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк». После крушения начался пожар, находившиеся в корзине самостоятельно его потушили.

На высоте в 27 метров пять человек провели около двух часов. В спасательной операции принимали участие пожарные, энергетики, врачи скорой помощи и полицейские.
7 1170
#воздушный шар
1

Комментарии (7)

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Jarla

27 минут назад
Спросите у них, полетят ещё?
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Местный

28 минут назад
Ванек, воздушное пространство закрыто, но не для всех. Для некоторых согласовывают.
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Ванек

59 минут назад
Воздушное пространство над городом закрыто.Почему летают эти недоделаные ИКАРЫ.
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Язва

59 минут назад
Лучше бы повисеть им там ночку. А скорые и спасатели пригодились бы людям, которые действительно оказались в беде не по своей воле.
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Tt

вчера, 23:06
Вообще проверить бы надо эту шарашкину контору,на каком основании они из города вообще начинают свое движение и так далее!Просьба прокуратуре взять на проверку данные организации!
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Александр

вчера, 22:57
займитесь чем нибудь полезным
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)))

вчера, 22:51
Давно закрыть это шоу надо. На прошлой неделе, мы были шокированы как они низко летают.
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