Происшествия
вчера, 22:35
Спасение воздухоплавателей завершено
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На высоте в 27 метров они провели два часа.
Всех пятерых воздухоплавателей, зависших в корзине на проводах линии электропередачи 500 кВ, сняли спасатели. Люди не пострадали, их осматривают врачи.
Напомним, воздушный шар завис на проводах у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк». После крушения начался пожар, находившиеся в корзине самостоятельно его потушили.
На высоте в 27 метров пять человек провели около двух часов. В спасательной операции принимали участие пожарные, энергетики, врачи скорой помощи и полицейские.
Напомним, воздушный шар завис на проводах у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк». После крушения начался пожар, находившиеся в корзине самостоятельно его потушили.
На высоте в 27 метров пять человек провели около двух часов. В спасательной операции принимали участие пожарные, энергетики, врачи скорой помощи и полицейские.
7 1170
Jarla
Местный
Ванек
Язва
Tt
Александр
)))