Воздушный шар повис на высоковольтной линии рядом с дорогой Липецк-Грязи

Известно о пяти пострадавших.

Вечером 12 июля на дороге Липецк-Грязи недалеко от поворота к Усмани на линии электропередачи 500 кВ повис воздушный шар. Об этом сообщают проезжающие по трассе водители.



— На место крушения воздушного шара выехали три бригады скорой помощи, известно о пяти пострадавших, — рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.



Также на место происшествия выехали сотрудники полиции, об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Менеджер клуба воздухоплавателей «НЕБО48» в разговоре с GOROD48 сообщила, что о крушении им пока ничего не известно.

