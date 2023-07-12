Происшествия
вчера, 21:16
Воздушный шар повис на высоковольтной линии рядом с дорогой Липецк-Грязи
13 4688
Известно о пяти пострадавших.
Вечером 12 июля на дороге Липецк-Грязи недалеко от поворота к Усмани на линии электропередачи 500 кВ повис воздушный шар. Об этом сообщают проезжающие по трассе водители.
— На место крушения воздушного шара выехали три бригады скорой помощи, известно о пяти пострадавших, — рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.
Также на место происшествия выехали сотрудники полиции, об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Менеджер клуба воздухоплавателей «НЕБО48» в разговоре с GOROD48 сообщила, что о крушении им пока ничего не известно.
— На место крушения воздушного шара выехали три бригады скорой помощи, известно о пяти пострадавших, — рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.
Также на место происшествия выехали сотрудники полиции, об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Менеджер клуба воздухоплавателей «НЕБО48» в разговоре с GOROD48 сообщила, что о крушении им пока ничего не известно.
13 4688
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Коррупция
Tt
)))
)))
тема для размышления
Самвел
Вася
Созерцатель
строитель
житель