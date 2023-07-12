Происшествия

вчера, 21:16

Воздушный шар повис на высоковольтной линии рядом с дорогой Липецк-Грязи

13 4688
#воздушный шар
10
Воздушный шар повис на высоковольтной линии рядом с дорогой Липецк-Грязи

Известно о пяти пострадавших.

Вечером 12 июля на дороге Липецк-Грязи недалеко от поворота к Усмани на линии электропередачи 500 кВ повис воздушный шар. Об этом сообщают проезжающие по трассе водители. 

— На место крушения воздушного шара выехали три бригады скорой помощи, известно о пяти пострадавших,  — рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.

Также на место происшествия выехали сотрудники полиции, об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Менеджер клуба воздухоплавателей «НЕБО48» в разговоре с GOROD48 сообщила, что о крушении им пока ничего не известно. 
13 4688
#воздушный шар
10

Комментарии (13)

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Коррупция

9 минут назад
А как же запрет полетов?
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Tt

вчера, 23:09
Проверить нужно прокуратуре эту контору!
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)))

вчера, 22:56
тема для размышления, ага угнали)))
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)))

вчера, 22:55
Пора запрещать такие ращвлечения. На прошлой неделе видео было, как эти "w'удаки по городу летали на очень низкой высоте. Обнаглели.
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тема для размышления

вчера, 22:47
Если менеджер " НЕБО 48" говорит, что ему о крушении ничего не известно- значит воздушный шар прилетел из КНР. Китайцы люди предприимчивые- сами спустятся из корзины, без помощи спасателей.
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Самвел

вчера, 22:34
Приказано уничтожить. А то свет нескоро включат. Авиацию в воздух.
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Вася

вчера, 22:24
Так и думал, что с этими шарами рано или поздно что-нибудь произойдёт
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Созерцатель

вчера, 22:11
Викторм, проголодаются, сами спустятся.
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строитель

вчера, 22:07
Серьёзно,а если дождь соединит с землёю. А пока они птички на проводах.
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житель

вчера, 22:06
Они уже выпали.
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