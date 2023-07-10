Происшествия

46 минут назад

Пьяный вор забрался в дом, выпил бутылку водки и уснул

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#кража
Пьяный вор забрался в дом, выпил бутылку водки и уснул

Спящего домушника разбудили полицейские.

Отдел полиции №6 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело о краже в отношении неоднократно судимого 22-летнего жителя Кировской области. 8 июля его нашли спящим в частном доме на улице Седова. 

Оказалось, что в дом рецидивист забрался вечером 7 июля. Пьяный вор оторвал москитную сетку, залез в дом через окно, перевернул все вверх дном, попытался вырвать из компьютера процессор, но заметил полную бутылку водки.

Водку он выпил и уснул, а утром его нашел родственник хозяйки дома. Он вызвал полицейских. 

«Подозреваемый арестован судом. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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#кража

Комментарии (2)

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Андрей

30 минут назад
Украл, выпил - в тюрьму!
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Слов нет

32 минуты назад
Его не судить надо, а в книгу рекордов Гиннеса за самое умное ограбление
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