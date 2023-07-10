Пьяный вор забрался в дом, выпил бутылку водки и уснул

Спящего домушника разбудили полицейские.





Отдел полиции №6 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело о краже в отношении неоднократно судимого 22-летнего жителя Кировской области. 8 июля его нашли спящим в частном доме на улице Седова.



Оказалось, что в дом рецидивист забрался вечером 7 июля. Пьяный вор оторвал москитную сетку, залез в дом через окно, перевернул все вверх дном, попытался вырвать из компьютера процессор, но заметил полную бутылку водки.



Водку он выпил и уснул, а утром его нашел родственник хозяйки дома. Он вызвал полицейских.



«Подозреваемый арестован судом. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



