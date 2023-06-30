Спорт

сегодня, 18:53

Инсайды GOROD48 подтвердились: в Липецк перешли лидеры КПРФ-2, в том числе «король Высшей лиги»

4 133
#Мини-футбол
1
Инсайды GOROD48 подтвердились: в Липецк перешли лидеры КПРФ-2, в том числе «король Высшей лиги»

Как мы и предсказывали, наш клуб выбрал «красный» вектор развития.

Липецкий мини-футбол объявил о двух громких приобретениях. В команду, которая готовится к дебюту в Высшей лиге на правах аренды перешли два игрока столичного КПРФ 29-летний Руслан Курбанов (19.08.1993, 176 см, 75 кг) и 30-летний Александр Коробейников (21.10.1992, 178 см, 76 кг).

Оба в минувшем сезоне в очередной раз стали чемпионами Высшей лиги в составе дубля «коммунистов», причём Коробейников показал запредельную результативность – 46 голов и 25 результативных передач!

Александр стал лучшим бомбардиром турнира, а также получил специальный приз лучшего игрока. Негласно болельщики и СМИ называют его «королём Высшей лиги».

Есть чем гордиться и Курбанову, результативность которого и в минувшем чемпионате была на высоте – 17 голов и 36 ассистов. В сезоне 2021/22 его тоже признавали лучшим игроком «вышки».

Уровень высшей лиги оба футболиста давно переросли, но пробиться в основной состав одного из сильнейших клубов страны КПРФ сложно даже им. А вот дебютантов Суперлиги из Липецка они однозначно усилят. Срок арендных соглашений составляет один сезон.

Любопытно, что GOROD48 предсказывал переход Курбанова и Коробейникова в нашу команду ещё в конце прошлого сезона. В клубе от этой информации зачем-то открещивались, называя чуть ли не «уткой». И вот два инсайда сбылись. А всего их было четыре, потому что по нашим проверенным данным липецкие представители вели переговоры ещё с двумя чемпионами Вышки из КПРФ-2 Никитой Илько и Олегом Безруковым. Ждём.

На фото МФК "КПРФ" Курбанов слева, Коробейников справа

4 133
#Мини-футбол
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Старый фанат

26 минут назад
Да пофиг.. Это же неважно :-)
ответить

RUKA

34 минуты назад
Кто тебе сказал? Хотя неважно. Я эту тишину и нарушил ещё месяц назад
ответить

Старый фанат

сегодня, 19:07
"В клубе от этой информации зачем-то открещивались, называя чуть ли не «уткой»." Трансферы любят тишину? Не, не слышал...
ответить

Коммунист

сегодня, 19:02
Не удивлён.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
37
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Представитель легендарной баскетбольной династии добивается успехов в гребле
#Гребля на байдарках и каноэ #Никита Тищенко
Представитель легендарной баскетбольной династии добивается успехов в гребле

35 минут назад

Спорт
Бицепсу липчанина позавидовали на Кубке мира
Бицепсу липчанина позавидовали на Кубке мира

вчера, 21:18

Спорт
Первому новичку липецкого мини-футбола опыта Суперлиги не занимать
#Мини-футбол
Первому новичку липецкого мини-футбола опыта Суперлиги не занимать

вчера, 20:40

Спорт
В «Металлург» приехали ещё два потенциальных новобранца
#Футбол #"Металлург" #трансфары
4
В «Металлург» приехали ещё два потенциальных новобранца

вчера, 19:15

Спорт
В «Металлург» может перейти сын легендарного футболиста
#Футбол #"Металлург" #трансфары
22
В «Металлург» может перейти сын легендарного футболиста

28.06.2023 20:40

Спорт
Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе
#Женская борьба #Алина Рыбкина
Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе

28.06.2023 16:15

Спорт