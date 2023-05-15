Липецкий мини-футбол переманит чемпионов из КПРФ-2 и всё-таки перейдет в Суперлигу?

Выиграть чемпионат Высшей лиги нашей команде опять не удалось, но она имеет право на повышение в классе и без этого.

Липецкий мини-футбольный клуб не сумел стать чемпионом Высшей лиги. Второй год подряд липчане дошли до финала, но вновь уступили бессменному победителю КПРФ-2, который взял главный трофей уже в третий (!) раз подряд.

Второй финальный поединок в подмосковном Климовске завершился в пользу «коммунистов» - 5:0, а с учётом их победы и в первой игре в Липецке, серию москвичи выиграли «всухую» - 2–0.

Липецкая команда явно перегорела в решающий момент, отсюда несвойственные ей ошибки: первый мяч хозяева забили с 6-метрового после того, как Глеб Подковыров сыграл рукой в своей штрафной, второй – после потери мяча на своей половине поля. Счёт стал 2:0 – в финале такую фору отыграть крайне трудно.

У москвичей «дублем» отметился капитан и лучший бомбардир команды Александр Коробейников, у которого вообще удивительная результативность в сезоне – 31 гол в 17-ти матчах.

Главным снайпером липчан стал Олег Кручинин, к слову, бывший игрок «КПРФ-2» - 16 игр, 16 голов, но против своих бывших в обоих финальных матчах он не смог сыграть из-за травмы.

КПРФ-2 получила красивый кубок, а вот право повышения в классе и выхода в Суперлигу ещё до финала досталось липчанам. Ведь в элитном дивизионе уже выступает основной состав КПРФ, а две команды от одного клуба не имеют права участвовать в одних соревнованиях.



В воздух подбрасывали вовсе не того тренера, которого нам бы хотелось - Михаила Маркина из КПРФ-2



Липецк мог воспользоваться этим правом и в прошлом году, когда тоже вышел в финал и дважды уступил – 1:2, 1:2. Но президент клуба Алексей Гречишников нашёл красивый повод для отказа – мол, не хотим уходить наверх, оставляя за спиной не выигранной трофей – кубок за чемпионство в Высшей лиге. Сейчас завоевать кубок тоже не удалось. И что?

Ранее мы писали, что главный творец липецкого мини-футбольного чуда 53-летний Темур Алекберов в кулуарах не раз говорил, что покинет команду, если ей лишат перспектив сыграть в элите. В послематчевом интервью в Климовске Алекберов выразил робкую надежду на положительное решение вопроса.

У нашей команды большие амбиции. Я очень надеюсь, что история, которую мы пишем вместе, на этом не заканчивается, и мы впишем новую страницу в летопись липецкого мини-футбола, - сказал Алекберов.

По нашей информации, вопрос о повышении Липецка в классе пока открыт, но при этом достаточна велика информация, что команда всё же сыграет в суперлиге. Правда, для этого потребуется увеличить отчисления на мини-футбол и из бюджета Липецкой области.

Липчане даже ведут предварительные переговоры с игроками и в их числе… чемпионы Высшей лиги из КПРФ-2, в частности, с Коробейниковым, Русланом Курбановым, Никитой Илько, Олегом Безруковым.



КПРФ-2 (Москва) - Липецкая область - 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Коробейников, 12 с 6-м. 2:0 - Савостьянов, 16. 3:0 - Безруков, 30. 4:0 - Курбанов, 40. 5:0 - Коробейников, 50.

КПРФ-2: Салахов (Бойцов, 47) - Савостьянов, Мандрусов, Родин, Ахуков - Курбанов, Коробейников (к), Безруков, Илько - Синельщиков, Д.Исаков, Трубин.

Липецкая область: Геджуа - Ил.Андреев, Гибадуллин, Сосковец, Низамутдинов - Елисеев, Дунец, Гуляйкин, Подковыров - Графский, Назаров, Докучаев, Бурмицкий.

Предупреждения: Залалетдинов (запасной Липецк), 13. Графский, 36. Фолы: 7-5 (3-3).

Судьи Д.Тарасов (Климовск), А.Шелехов (Москва). Инспектор С.Шишов (Москва).

Московская область. Климовск. УСЦ «Юность». 500 зрителей.



Фото пресс-службы МФК "КПРФ"

