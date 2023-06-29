Первому новичку липецкого мини-футбола опыта Суперлиги не занимать

За липчан будет выступать Евгений Мурашов из «Ухты».

Первым новичком липецкого мини-футбольного клуба, готовящегося к дебюту в Суперлиге, стал 34-летний Евгений Мурашов (14.09.1988, 174 см, 69 кг) из «Ухты».

Новобранцу не привыкать выступать на высшем уровне: «Ухта» с минувшем сезоне заняла 5-е место в чемпионате России, а в четвертьфинальной серии плей-офф уступила «Синаре» из Екатеринбурга по сумме матчей – 1-3.

В Суперлиге за «Ухту» Мурашов провёл два сезона - 56 матчей, 10 голов, 11 результативных передач. Кроме того, уроженец Тюменской области выступал за «Тюмень», «Сибиряк» (Новосибирск), «Политех» (СПб), «Автодор» (Смоленск) и «Динамо» (Самара).

Своё расставание с бывшей командой объяснил травмой и длительным перерывом в 4,5 месяца, после чего выпал из состава. Выбор нашей команды объяснил возможностью остаться в Суперлиге и перспективной поработать с творцом липецкого мини-футбольного Темуром Алекберовым.

Липчане продолжают комплектование. Сегодня клуб объявил о продлении контракта с Глебом Подковыровым, бывшим защитником «Металлурга», который нашёл второе счастье в мини-футболе. В минувшем сезоне Глеб провёл 31 матч и наколотил 10 голов, договор с ним решили продлить сразу на два сезона.



Глеб Подковыров



Как мы уже сообщали ранее, продлили трудовые соглашения и готовятся к игре в суперлиге вратарь Леон Геджуа, полевые игроки Фидан Низамутдинов, Александр Дунец, Денис Гуляйкин, Виктор Сосковец, Данил Бурмицкий, Олег Кручинин. Позже к этому списку добавились голкипер Родион Залалетдинов, а также Елисей Елисеев, Исмаил Гибадуллин, Илья Андреев.

С тремя игроками липчане расстались – Кириллом Докучаевым, Андреем Графским, и Павлом Назаровым.

Последний является лучшим бомбардиром за всю историю коллектива – за пять сезонов 144 матча и 55 голов. Но в минувшем чемпионате 26-летний игрок неожиданно перестал забивать – лишь 2 гола и «выпал из гнезда» на самом интересном месте.



Павел Назаров



С уходом Назарова в команде остались всего два липецких игрока – Подковыров и Кручинин.



Фото вверху МФК "Ухта"

