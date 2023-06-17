Игрок Липецка признан лучшим нападающим Высшей лиги по мини-футболу

Фидан Низамутдинов продолжит выступать в нашей команде, он продлил контракт ещё на два сезона.

Исполком Ассоциации мини-футбола России подвёл итоги сезона 2022/23 и назвал список лучших игроков Высшей лиги.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок липецкого мини-футбольного клуба Фидан Низамутдинов.

В минувшем чемпионате Низамутдинов провел 24 матча, в которых забил 18 голов. Феерично он выступил и в Кубке России – 8 игр, 7 забитых мячей.

Другими лауреатами стали: лучший вратарь – Сергея Рябинин, лучший защитник – Евгений Казаков (оба «Факел» Сургут). Лучшим бомбардиром и лучшим игроков Высшей лиги стал Александр Коробейников из столичного КПРФ-2, наколотивший в 17-ти играх 31 гол, а с учётом Кубка России – 46.

29-летний воспитанник башкирского футбола Низамутдинов перешёл в Липецк год назад. До этого он выступал за «Алгу» (Уфа), «Голден-Игл» (Ставрополь), дубль «Газпрома-Югры» (Югорск), «Торпедо» и «Норман» (оба Нижний Новгород).

Как сообщает пресс-служба команды, недавно Фидан Низамутдинов продлил контракт с липецким клубом на два года. На такой же срок соглашения переподписали Александр Дунец, Денис Гуляйкин, Виктор Сосковец, на три года – вратарь Леон Геджуа и Данил Бурмицкий, на один – воспитанник липецкого футбола Олег Кручинин.

Напомним, что в минувшем сезоне Липецк занял 2-е место в Высшей лиге, уступив в финальной серии КПРФ-2, решил воспользоваться правом повышения в классе и будущий сезоннамерен провести в Суперлиге.