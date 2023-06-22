Общество

сегодня, 15:55

Директора липецкой фирмы осудили за невыплату зарплаты

501
#трудовые права #зарплата
Директора липецкой фирмы осудили за невыплату зарплаты

Теперь руководитель организации заплатит 128 268 рублей потерпевшим и ещё 100 000 рублей штрафа.

Мировой судья судебного участка № 18 Советского судебного района Липецка вынесла приговор 48-летнему липчанину по части 2 статьи 145.1 УК РФ за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, директор занимающейся электромонтажом и проектированием организации израсходовал деньги фирмы на иные цели, и с марта по сентябрь прошлого года сумма задолженности перед двумя работниками составила свыше 120 тысяч рублей.

По данным GOROD48, речь идёт о директоре ООО «Электровсё». Мужчина задолжал одному своему сотруднику за март-сентябрь 2002 года 74 419 рублей, второму — за май-сентябрь 2022 года — 53 848 рублей. При этом деньги у фирмы были, и сумма была достаточная — 1 140 679 рублей, из которых с апреля по ноябрь прошлого года на расчёты с поставщиками было направлено 1 104 049 рублей, на расчёты за услуги банка — 31 467 рублей. То есть возможность выплатить зарплату работникам у директора были, но он этого не сделал.

В суде директор фирмы не признал вину. Но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также с подсудимого в пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба — 128 268 рублей.
501
#трудовые права #зарплата

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В Нижнем парке заметили оленя
#животные #олень
В Нижнем парке заметили оленя

25 минут назад

Общество
В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ
#благоустройство #остановка
17
В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ

сегодня, 14:42

Общество
Липецкий опыт строительства быстровозводимых корпусов для летних лагерей заинтересовал восемь регион...
#лагерь #корпус
3
Липецкий опыт строительства быстровозводимых корпусов для летних лагерей заинтересовал восемь регион...

сегодня, 14:27

Общество
Липчанка сняла НЛО
#НЛО
15
Липчанка сняла НЛО

сегодня, 13:01

Общество
61-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей за бутылку сомнительного пойла
#торговля #алкоголь
1
61-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей за бутылку сомнительного пойла

сегодня, 12:36

Общество
В Самарской области открыли памятник липецким лётчикам
#память #Великая Отечественная война
В Самарской области открыли памятник липецким лётчикам

сегодня, 12:03

Общество