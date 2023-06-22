Общество
сегодня, 15:55
Директора липецкой фирмы осудили за невыплату зарплаты
Теперь руководитель организации заплатит 128 268 рублей потерпевшим и ещё 100 000 рублей штрафа.
Мировой судья судебного участка № 18 Советского судебного района Липецка вынесла приговор 48-летнему липчанину по части 2 статьи 145.1 УК РФ за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, директор занимающейся электромонтажом и проектированием организации израсходовал деньги фирмы на иные цели, и с марта по сентябрь прошлого года сумма задолженности перед двумя работниками составила свыше 120 тысяч рублей.
По данным GOROD48, речь идёт о директоре ООО «Электровсё». Мужчина задолжал одному своему сотруднику за март-сентябрь 2002 года 74 419 рублей, второму — за май-сентябрь 2022 года — 53 848 рублей. При этом деньги у фирмы были, и сумма была достаточная — 1 140 679 рублей, из которых с апреля по ноябрь прошлого года на расчёты с поставщиками было направлено 1 104 049 рублей, на расчёты за услуги банка — 31 467 рублей. То есть возможность выплатить зарплату работникам у директора были, но он этого не сделал.
В суде директор фирмы не признал вину. Но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также с подсудимого в пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба — 128 268 рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, директор занимающейся электромонтажом и проектированием организации израсходовал деньги фирмы на иные цели, и с марта по сентябрь прошлого года сумма задолженности перед двумя работниками составила свыше 120 тысяч рублей.
По данным GOROD48, речь идёт о директоре ООО «Электровсё». Мужчина задолжал одному своему сотруднику за март-сентябрь 2002 года 74 419 рублей, второму — за май-сентябрь 2022 года — 53 848 рублей. При этом деньги у фирмы были, и сумма была достаточная — 1 140 679 рублей, из которых с апреля по ноябрь прошлого года на расчёты с поставщиками было направлено 1 104 049 рублей, на расчёты за услуги банка — 31 467 рублей. То есть возможность выплатить зарплату работникам у директора были, но он этого не сделал.
В суде директор фирмы не признал вину. Но его всё равно осудили и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также с подсудимого в пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба — 128 268 рублей.