Общество

37 минут назад

Директора липецкой фирмы будут судить по уголовной статье за невыплату зарплаты

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#трудовые права
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Директора липецкой фирмы будут судить по уголовной статье за невыплату зарплаты

Один его сотрудник заявил, что зарплату ему не платили с февраля по сентябрь, а второму задолжали выплаты с мая по сентябрь прошлого года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего директора ООО «Электровсё» по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности».

Потерпевших — всего двое. По версии следствия, мужчина задолжал одному своему сотруднику за март-сентябрь 2002 года 74 419 рублей, второму — за май-сентябрь 2022 года — 53 848 рублей. При этом деньги у фирмы были, и сумма была достаточная — 1 140 679 рублей, из которых с апреля по ноябрь прошлого года на расчёты с поставщиками было направлено 1 104 049 рублей, на расчёты за услуги банка — 31 467 рублей. А вот сотрудникам платили неохотно.

В ход следствия директор признал вину частично, в содеянном раскаялся. Если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.
1 474
#трудовые права
1

Комментарии (1)

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Директор компании.

25 минут назад
О каких работниках может идти речь? Из риестора , численность данного предприятия 1человек. Уставной капитал 10т.
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