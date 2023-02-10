Директора липецкой фирмы будут судить по уголовной статье за невыплату зарплаты

Один его сотрудник заявил, что зарплату ему не платили с февраля по сентябрь, а второму задолжали выплаты с мая по сентябрь прошлого года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего директора ООО «Электровсё» по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности».



Потерпевших — всего двое. По версии следствия, мужчина задолжал одному своему сотруднику за март-сентябрь 2002 года 74 419 рублей, второму — за май-сентябрь 2022 года — 53 848 рублей. При этом деньги у фирмы были, и сумма была достаточная — 1 140 679 рублей, из которых с апреля по ноябрь прошлого года на расчёты с поставщиками было направлено 1 104 049 рублей, на расчёты за услуги банка — 31 467 рублей. А вот сотрудникам платили неохотно.



В ход следствия директор признал вину частично, в содеянном раскаялся. Если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить до трёх лет лишения свободы.