58 минут назад
В Липецкой области сухо и до +27
22 июня Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году –5 градусов тепла.