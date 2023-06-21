Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкой области сухо и до +27

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В Липецкой области сухо и до +27

22 июня Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. 

23 июня через территорию региона пройдет атмосферный фронт – днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. 24 июня осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 июня – 16-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 июня – 20-21 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. 


По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +7 до +9 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году –5 градусов тепла. 

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