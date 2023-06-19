Мошенник из Липецка обокрал алтайскую и краснодарскую компании

Липчанин действовал из дома, он дистанционно заключил контракты на перевозку семян подсолнечника, а потом продал чужие грузы.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Липецкой области, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.



Следствие выяснило, что житель Липецка дистанционно оформил с компанией из Алтайского края договор на перевозку семян подсолнечника, а с водителями-дальнобойщиками — на доставку этого груза.



Когда водители находились в пути, липчанин позвонил им и изменил маршрут на Барнаул. Затем, выдавая себя за собственника груза, продал всю партию семян.



Точно такую же операцию липчанин провернул и в Краснодарском крае.



— В ноябре 2022 года обвиняемый, перенаправив водителей двух автомобилей, завладел 22 тоннами семян подсолнечника общей стоимостью свыше 580 тысяч рублей. При этом второй водитель после указания обвиняемого изменить место разгрузки позвонил менеджеру торговой организации, в результате чего преступные действия мошенника стали очевидны, и он не смог завладеть оставшейся частью груза стоимостью более 800 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратура Алтайского края.



Липчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.159; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. Он признал себя виновным, возместил причиненный торговым организациям материальный ущерб практически полностью, но точку в деле поставит суд.