Происшествия

13 минут назад

Ограничительную рамку в Грязях ночью сбил не большегруз, а «Лада Калина»

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#ДТП #мост #Грязи
Ограничительную рамку в Грязях ночью сбил не большегруз, а «Лада Калина»

Водитель не пострадал.

Ограничительную рамку высотой 2,5 метра, которую накануне установил подрядчик ремонта моста через реку Матыра в Грязях, повредил автомобиль «Лада Калина».

— ДТП произошло 14 июня около 23:00. Дорожную рамку сбил 39-летний водитель автомобиля «Лада Калина». Вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела по факту происшествия — никаких правонарушений в действиях водителя не было, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — В ДТП никто не пострадал.

Напомним, две ограничительные рамки на въездах на ремонтируемый мост в Грязях установили только вчера, чтобы ограничить проезд по мосту грузовиков. На время ремонта въезд на мот крупногабаритным автомобилям общей массой свыше 10 тонн запрещен.

Однако водители игнорировали требование дорожного знака: 14 июня водитель очередного большегруза не справился с управлением, повредил светофор и сдвинул часть железобетонных блоков. Поэтому приняли решение о радикальной мере: перед мостом установлены рамки высотой 2,5 метра.

Фото -  vk.com/overheardgrz

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#ДТП #мост #Грязи

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