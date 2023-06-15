У ремонтируемого моста в Грязях установили ограничительную рамку, через несколько часов ее снес автомобиль

Накануне подрядчик ремонта моста установил рамки высотой 2,5 метра. Таким образом строители надеялись ограничить проезд по мосту грузовиков.

14 июня подрядчик ремонта моста через реку Матыра в Грязях установил ограничительные рамки высотой 2,5 метра. Уже вечером одну из этих рамок снес автомобиль.





Рамки подрядчик установил на подъездах к мосту. Их появление строители объяснили систематическим игнорированием водителями знаков, запрещающих въезд на мост грузовиков массой более 10 тонн.









«Как пояснил руководитель проекта, ремонта моста ведется по полосам с организацией реверсивного движения. На время ремонта въезд на мот крупногабаритным автомобилям общей массой свыше 10 тонн запрещен.



Однако водители часто игнорируют требование дорожного знака. Между тем, ширина полосы, по которой движется транспорт, составляет всего три метра, и большие грузовые машины задевают ограничительные блоки и ломают новое барьерное ограждение. 14 июня водитель очередного большегруза не справился с управлением, повредил светофор и сдвинул часть железобетонных блоков.

Поэтому в целях обеспечения безопасности пешеходов и участников движения подрядчик принял решение о радикальной мере: перед мостом установлены рамки высотой 2,5 метра. Большегрузные машины эту преграду преодолеть не могут. Габаритное ограничение распространилось и на пассажирские автобусы. Межмуниципальный маршрут 236 вынужден пока ездить в объезд, через дамбу Матырского водохранилища. Управление дорог и транспорта и администрация города Грязи прорабатывают варианты возможности сохранения движения общественного и спецтранспорта. Просим принять во внимание временные затруднения с проездом автобусов и учитывать это при планировании поездок», — сообщила накануне пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области.

Установка рамок вызвало возмущение со стороны грязинцев в в соцсетях. При этом начальник отдела городского хозяйства администрации города Грязи Марина Луговских комментировать ситуацию с рамками отказалась, отметив, что всё, что администрация могла сделать — она сделала, разместив информацию для жителей города и района на своём официальном сайте.



Сегодня на 10 утра в управлении дорог и транспорта назначено совещание, на котором обсудят ситуацию с рамками у моста в Грязях.

