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18 минут назад

Липецкая вечЁрка: ДТП на проспекте Победы, поиски «Мистера Сидра» и реконструкция театральной находки

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#вечЁрка #ДТП #суррогат #театр
Липецкая вечЁрка: ДТП на проспекте Победы, поиски «Мистера Сидра» и реконструкция театральной находки

Сегодня, 6 июня, в ДТП на проспекте Победы пострадали две женщины и двое мужчин, сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики не нашли смертельно опасный «Мистер Сидр» в липецких магазинах, а в театре имени Льва Толстого решили реконструировать найденное во время ремонта панно.

Сегодня утром проспект Победы встал из-за серьезного ДТП. Там столкнулись автомобили «Лада», «Хендай» и автобус маршрута № 2Т. Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось вырезать из «Хендая» пострадавшую.

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Всего же в аварии получили травмы четыре человека: 25-летний водитель «Лады», 48-летняя женщина-водитель «Хендая», и ее пассажиры — 28-летняя женщина и 69-летний мужчина. Пассажиры автобуса не пострадали.

— Когда же эта вакханалия закончится?! Люди, у вас одна жизнь, и у других — тоже! Соблюдайте ПДД, уважайте окружающих, берегите себя! И да пребудет культура вождения! — пожелал комментатор.

— Учитывая, что в Липецке половина новостей про водятлов, следовательно, надо срочно переименовать его в Водятловск, — предложил Юрий Пантелеймонович.

Хоть это и стеб, но задуматься стоит. За минувшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

«Мистер Сидр», пожалуй, самый известный на сегодня в России алкогольный напиток. В нескольких регионах страны от него умерли уже 28 человек. Липчанам можно выдохнуть. Через единую государственную систему учета объема производства и оборота алкогольной продукции ни одного случая продажи напитка на территории Липецкой области не проходило, заявили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

В театре имени Льва Толстого решили реконструировать панно «Сценические герои», которое обнаружили на прошлой неделе во время ремонта. Сегодня в Липецк приехал преподаватель Строгановского университета, член Союза художников России Денис Губарев — крупнейший в России специалист по сграффито и монументальному искусству советского периода. Он заверил, что находка хорошо сохранилась.



 — Я под впечатлением! Эта вещь определяет культурный код города, — сказал, осмотрев «Сценических героев», Денис Губарев.

Возможно ее впишут в уже существующий проект ремонта здания.



А от здания УМВД России по Липецкой области исчез памятник милиционерам-героям. Оказывается монумент отправили на реставрацию. Автор памятника Игорь Мазур намерен его серьезно изменить.

— Это не реставрация, а реконструкция. Я решил изменить концепцию памятника. Он будет называться «Арка мужества», там появится арка с журавлями, — уточнил скульптор.

В Липецке, уже определились с 15-ю объектами благоустройства, которые планируют привести в порядок в 2024 году. Больше всего голосов набрал сокольский парк, со всеми территориями-победителями можно познакомиться здесь.

Завтра днем в Липецке немного потеплеет. Синоптики прогнозируют до +24 градусов. И хорошая новость — скоро  включат фонтаны Комсомольского пруда. С ними запоздали из-за ремонта.
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#вечЁрка #ДТП #суррогат #театр

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