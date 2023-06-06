Липецкая вечЁрка: ДТП на проспекте Победы, поиски «Мистера Сидра» и реконструкция театральной находки

Сегодня, 6 июня, в ДТП на проспекте Победы пострадали две женщины и двое мужчин, сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики не нашли смертельно опасный «Мистер Сидр» в липецких магазинах, а в театре имени Льва Толстого решили реконструировать найденное во время ремонта панно.