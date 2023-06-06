Происшествия

14 минут назад

Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина

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#авария #ДТП
Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина

За сутки на дорогах области пострадали три человка.

5 июня в час дня на дороге Орел – Тамбов в Задонском районе 23-летний водитель «Киа» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. Травмы получила  25-летняя пассажирка «Киа», сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Еще две аварии с пострадавшими произошли в Липецке и Усмани.

В Липецке на улице Ударников столкнулись мотоцикл и «Лада Ларгус». С места аварии госпитализирован 34-летний мотоциклист.

В Усмани на перекрестке улиц Радищева и Исполатова произошло столкновение автомобилей «БМВ» под управлением 30-летнего водителя и «Лада Калина» с 65-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы 15-летний пассажир «Калины».


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#авария #ДТП

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