Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина

За сутки на дорогах области пострадали три человка.

5 июня в час дня на дороге Орел – Тамбов в Задонском районе 23-летний водитель «Киа» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. Травмы получила 25-летняя пассажирка «Киа», сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Еще две аварии с пострадавшими произошли в Липецке и Усмани.



В Липецке на улице Ударников столкнулись мотоцикл и «Лада Ларгус». С места аварии госпитализирован 34-летний мотоциклист.



В Усмани на перекрестке улиц Радищева и Исполатова произошло столкновение автомобилей «БМВ» под управлением 30-летнего водителя и «Лада Калина» с 65-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы 15-летний пассажир «Калины».





