15 объектов выбранных липчанами благоустроят в несколько этапов

Завершилось всенародное голосование по выбору территорий, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году.

Голосование проводилось с 15 апреля по 15 мая на специализированных платформах, сайте Госуслуг или при помощи волонтеров. Липчанам предлагалось сделать выбор из 20 территорий.



Сегодня мэр Липецка сообщила о 15 территориях, набравших наибольшее число голосов:



Парк «Свободный Сокол» – 9133 голосов;



Пляж района ЛТЗ – 4563 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Студенческий городок, 17 – 4551 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Катукова, 40 – 4224 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Ленина, 7а – 3625 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Московской, 6а – 3584 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Коммунистической, 20 – 3434 голосов;



Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы ВОВ – 3269 голосов;



Сквер в районе улицы Полиграфической, 22 – 3135 голосов;



Сквер в районе ДК Рудничный – 3065 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Коцаря, 5 – 2966 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Бунина, 9 – 2700 голосов;



Катюшин сквер – 2517 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Космонавтов, 108 – 2297 голосов;



Пешеходная зона в районе улицы Германа Титова, 8Г – 2287 голосов.



Следом за голосованием мэрия Липецка проведет серию встреч с горожанами, а потом на основе полученных пожеланий начнет подготовку проектов и сметы благоустройства этих территорий. Только после этого будет определена сумма, которую федеральный центр выделит на их реализацию.



—До конца года будет закончен процесс геодезических изысканий и проектирования. Затем будут объявлены торги, и приступим к реализации проектов. В зависимости от сложности работ объекты будут делиться на этапность исполнения. В первую очередь устраиваются покрытия и освещение, вторым этапом —озеленение, установка малых архитектурных форм,— рассказали в мэрии.