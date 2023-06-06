Общество

57 минут назад

15 объектов выбранных липчанами благоустроят в несколько этапов

4 469
#благоустройство
1
15 объектов выбранных липчанами благоустроят в несколько этапов

Завершилось всенародное голосование по выбору территорий, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году.

Голосование проводилось с 15 апреля по 15 мая на специализированных платформах, сайте Госуслуг или при помощи волонтеров. Липчанам предлагалось сделать выбор из 20 территорий.

Сегодня мэр Липецка сообщила о 15 территориях, набравших наибольшее число голосов:

Парк «Свободный Сокол» – 9133 голосов;

Пляж района ЛТЗ – 4563 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Студенческий городок, 17 – 4551 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Катукова, 40 – 4224 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Ленина, 7а – 3625 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Московской, 6а – 3584 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Коммунистической, 20 – 3434 голосов;

Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы ВОВ – 3269 голосов;

Сквер в районе улицы Полиграфической, 22 – 3135 голосов;

Сквер в районе ДК Рудничный – 3065 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Коцаря, 5 – 2966 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Бунина, 9 – 2700 голосов;

Катюшин сквер – 2517 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Космонавтов, 108 – 2297 голосов;

Пешеходная зона в районе улицы Германа Титова, 8Г – 2287 голосов.

Следом за голосованием мэрия Липецка проведет серию встреч с горожанами, а потом на основе полученных пожеланий начнет подготовку проектов и сметы благоустройства этих территорий. Только после этого будет определена сумма, которую федеральный центр выделит на их реализацию.

—До конца года будет закончен процесс геодезических изысканий и проектирования. Затем будут объявлены торги, и приступим к реализации проектов. В зависимости от сложности работ объекты будут делиться на этапность исполнения. В первую очередь устраиваются покрытия и освещение, вторым этапом —озеленение, установка малых архитектурных форм,— рассказали в мэрии.
4 469
#благоустройство
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

смотритель зоопарка

4 минуты назад
все равно сделают тяп ляп из самых дешевых материалов, и делать будут срывая все возможные сроки, и да, верно пишут, что просто опять срубят все деревья и укатают в плитку...
ответить

Koммунист

14 минут назад
А где евроремонт обкома? Я за него голосовал
ответить

Васёк

27 минут назад
Главное чтобы не забыли в смету заложить бордюры в три ряда.
ответить

Гость.

30 минут назад
А где КАМЕННЫЙ ЛОГ?????? ЛЮДИ ДОЖДУТСЯ ЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВО, ИЛИ ТОЛЬКО ВЕТКИ ПИЛИТЬ ЕЖЕГОДНО и списывать денги?
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Фонтаны Комсомольского пруда планируют запустить до конца следующей недели
#фонтаны #Комсомольский пруд
Фонтаны Комсомольского пруда планируют запустить до конца следующей недели

5 минут назад

Общество
От здания УМВД России по Липецкой области исчез памятник
#памятни
От здания УМВД России по Липецкой области исчез памятник

47 минут назад

Общество
На перекрёстках улицы Зегеля с улицами Ленина и Интернациональной отключены светофоры
#светофоры #отключения
На перекрёстках улицы Зегеля с улицами Ленина и Интернациональной отключены светофоры

53 минуты назад

Общество
Арбитражный суд признал управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк» банкротом
#банкротство
7
Арбитражный суд признал управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк» банкротом

сегодня, 12:49

Общество
В Липецкой области выявили нарушения при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ
#ЖКХ
16
В Липецкой области выявили нарушения при установлении тарифов для ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ

сегодня, 10:15

Общество
Сегодня в Липецке: чемпионат по кулинарии, день Пушкина и что нужно знать о репетиторах
#Сегодня в Липецке
9
Сегодня в Липецке: чемпионат по кулинарии, день Пушкина и что нужно знать о репетиторах

сегодня, 07:00

Общество