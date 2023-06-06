Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области до +26

134
#потепление
В Липецкой области до +26

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. 8 и 9 июня под влиянием фронтов циклона с запада пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 июня – 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 8 и 9 июня – 18-19 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +8 градусов, днем — от +22 до +24.

День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 2 градуса тепла. 
134
#потепление

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