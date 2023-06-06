В Липецкой области до +26

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. 8 и 9 июня под влиянием фронтов циклона с запада пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 июня – 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 8 и 9 июня – 18-19 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +8 градусов, днем — от +22 до +24.



День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 2 градуса тепла.

