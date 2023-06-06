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сегодня, 16:31

Открывшуюся фреску в театре имени Толстого решили сохранить

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#театр #фреска
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Открывшуюся фреску в театре имени Толстого решили сохранить

Панно «Сценические герои» реконструируют.

Сегодня в Липецк по приглашению областного управления культуры и туризма приехал преподаватель Строгановского университета, член Союза художников России Денис Губарев — крупнейший в России специалист по сграффито и монументальному искусству советского периода.

Дениса Губарева пригласили в театр имени Льва Толстого для оценки сохранности настенной росписи «Сценические герои» в технике сграффито художника-монументалиста Константина Эдельштейна. Роспись, напомним, открыта на прошлой неделе во время ремонта театра.

 — Я под впечатлением! Эта вещь определяет культурный код города, — сказал, осмотрев «Сценических героев», Денис Губарев.

По оценке Дениса Губарева, роспись хорошо сохранилась. Некоторые ее части можно реставрировать или реконструировать. Реставрация — работа дорогая. Она делается теми же материалами, которыми выполнена роспись. Для нее необходим химический анализ. Реконструкция предполагает использование современных материалов, что значительно дешевле.









У генерального директора фирмы — подрядчика ремонта фойе, Леонида Гришина уже есть предложение, как вписать находку в существующий проект — частично закрыть панелями.





Во время обсуждения было решено панно реконструировать. В сроки ремонта — до сентября, надеются уложиться. Сколько это будет стоить? Ответа на этот вопрос пока нет.

 — Мы пока все просчитываем. Надеемся, что это будет по нулям — восстановление панно обойдется в стоимость шумопоглощающих панелей, которые мы планировали для фойе, — говорит исполняющий обязанности директора театра Владимир Русин.

И.о. директора театра Валерий Русин очень надеется, что обновленный театр вернется к виду, задуманному архитектором Марком Бубновым при его строительстве. В 1968 году архитектор рассказывал журналистам газеты «Ленинское знамя» о своем проекте так: «В композицию включено монументальное искусство: роспись стен фойе на тему „История театрального искусства“, на восточном фасаде мозаика из цветных камней, подпорная стенка с бетонными рельефами, мозаичное дно бассейна. Со стороны улицы Советской на стене воздухозаборного устройства — барельеф из кованой меди изображающий Аполлона на колеснице с четверкой коней, как символ вечного стремления к красоте в искусстве. Эти работы выполнены в очень короткие сроки московскими художниками и получили высокую оценку художественного совета».








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#театр #фреска
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Комментарии (1)

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Странно

19 минут назад
что такая дилемма стояла "сохранить-не сохранить". Т.е. могли бы прийти к решению не сохранять? Но странности продолжаются и ремонтник решает, как вписать находку в существующий проект — частично закрыть панелями.
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