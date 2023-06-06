Общество

13 минут назад

Опасный «Мистер Сидр» в Липецкой области не продавался

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#торговля #алкоголь
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Опасный «Мистер Сидр» в Липецкой области не продавался

Ни одного случая его продажи в ЕГАИС в Липецкой области не зарегистрировано.

По всей стране ищут опасный «Мистер Сидр» производства ООО «Анди» из Самарской области, которым, по последним данным, насмерть отравились 18 человек в нескольких регионах страны.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова, от управления Роспотребнадзора по Липецкой области в адрес управления потребрынка поступил запрос и контролирующий орган в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции выяснил, что ни одного случая продажи этого сидра на территории Липецкой области через систему ЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не проходило.

Также Росалкогольрегулирование приостановило продажу этой продукции в регионах, но в нашей области её не фиксировали.
118
#торговля #алкоголь
3

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