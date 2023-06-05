Липецкая вечЁрка: авария со «скорой», желающие попасть в Госдуму и воздушные шары над городом

Сегодня, 5 июня, полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП со скорой помощью на площади Франценюка, в «Единой России» начались праймериз по выдвижению кандидатов на довыборы в Госдуму, и GOROD48 выяснил, что воздушные шары над Липецком летают на законных основаниях.







На месте аварии



Полицейские



Новости об этом ДТП в общей сложности набрали чуть ли не 400 комментариев. Читатели GOROD48 соболезновали родственникам погибшей и дискутировали о том, кто виноват в этом ДТП.



— Спешка, самоуверенность, потеря бдительность привели к непоправимой трагедии. Молодая женщина погибла, оставив единственную любимую дочь, любящего мужа, ещё не старых мать и отца. Искреннее им соболезнование, сил пережить это горе. Царствие Небесное новопреставленной, — написал Житель.



— Комментаторы некоторые. Как скорая долго едет, так кучу возмущений, почему долго едет. А тут, сразу святыми стали, «куда лети… как угорелые». Так сами потом начинаете все говорить, скорую не дождёшься. Вот они бедолаги и летают, что бы вам всем угодить и жизни спасти! — заметил Гость.



— Не буду рассуждать, кто виноват. Больше всего поразила реакция проезжавших мимо водителей. Видимо, они бессмертны и уверены, что с ними никогда аварии не случится. Только пешеход вернулся помочь! Люди, вы вообще люди?! Узнаю «родной» Липецк. Стыдно, — высказалась Larissa.



Осталось только добавитть, что за первые выходные лета на дорогах Липецкой области



В региональном отделении партии «Единая Россия» сегодня



Среди участников праймериз председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.



Соперники медведей — коммунисты, уже послали в ЦИК партии список товарищей, которых хотят видеть в Госдуме. В списке фамилии депутатов облсовета Николая Быковского, Сергея Токарева, Татьяны Копыловой, Алины Старцевой, Анатолия Шкатова, Александра Ушакова и Александра Атаманенко.



Кандидатом от регионального отделения партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду», скорее всего станет депутат облсовета Лариса Ксенофонтова. В региональном отделении ЛДПР фамилии возможных кандидатов не назвали, но заверили, что непременно будут участвовать в выборах. В любом случае, окончательное решение по именам, которые липчане увидят в избирательных бюллетенях, будут приняты руководством политических партий.



И еще про политические кадры. В администрации Воловского района



Воздушные шары, которые во множестве парят над Липецком вызвали вопросы у горожан — разве полеты не запрещены?



Лето, похоже, где-то застряло. Завтра днем в Липецке не более +22 градусов, зато без дождей. Страшная авария случилась в минувшее воскресенье на площади Франценюка. «ГАЗель» скорой помощи, спешащая на вызов, столкнулась с автомобилем «Опель» . «Скорая» ехала со спецсигналом на красный свет, а «Опель» выезжал с улицы Парковой на свой зеленый. Столкновение записала камера наблюдения На месте аварии погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи . Водитель «ГАЗели» и 22-летняя медсестра находятся в больнице. Водитель и трое пассажиров «Опеля», среди которых две 14-летние девочки, после оказания медицинской помощи, были отпущены домой.Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». На станции скорой помощи начато служебное расследование Новости об этом ДТП в общей сложности набрали чуть ли не 400 комментариев. Читатели GOROD48 соболезновали родственникам погибшей и дискутировали о том, кто виноват в этом ДТП.— Спешка, самоуверенность, потеря бдительность привели к непоправимой трагедии. Молодая женщина погибла, оставив единственную любимую дочь, любящего мужа, ещё не старых мать и отца. Искреннее им соболезнование, сил пережить это горе. Царствие Небесное новопреставленной, — написал— Комментаторы некоторые. Как скорая долго едет, так кучу возмущений, почему долго едет. А тут, сразу святыми стали, «куда лети… как угорелые». Так сами потом начинаете все говорить, скорую не дождёшься. Вот они бедолаги и летают, что бы вам всем угодить и жизни спасти! — заметил— Не буду рассуждать, кто виноват. Больше всего поразила реакция проезжавших мимо водителей. Видимо, они бессмертны и уверены, что с ними никогда аварии не случится. Только пешеход вернулся помочь! Люди, вы вообще люди?! Узнаю «родной» Липецк. Стыдно, — высказаласьОсталось только добавитть, что за первые выходные лета на дорогах Липецкой области пострадали 22 человека, двое — погибли. В региональном отделении партии «Единая Россия» сегодня началось предварительное голосование по выборам кандидата на довыборы в Госдуму по избирательному участку № 114. Мандат по этому округу стал вакантным после скоропостижной смерти Николая Борцова.Среди участников праймериз председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.Соперники медведей — коммунисты, уже послали в ЦИК партии список товарищей, которых хотят видеть в Госдуме. В списке фамилии депутатов облсовета Николая Быковского, Сергея Токарева, Татьяны Копыловой, Алины Старцевой, Анатолия Шкатова, Александра Ушакова и Александра Атаманенко.Кандидатом от регионального отделения партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду», скорее всего станет депутат облсовета Лариса Ксенофонтова. В региональном отделении ЛДПР фамилии возможных кандидатов не назвали, но заверили, что непременно будут участвовать в выборах. В любом случае, окончательное решение по именам, которые липчане увидят в избирательных бюллетенях, будут приняты руководством политических партий.И еще про политические кадры. В администрации Воловского района опровергли информацию , которая начала распространятся в соцсетях — якобы на должность исполняющего обязанности главы Воловского района назначена начальник отдела экономики воловской администрации Ольга Скрябина. Обязанности главы исполняет Сергей Щеглов. В администрации ждут возвращения Никиты Соловьева, который восстанавливается после серьезной аварии.Воздушные шары, которые во множестве парят над Липецком вызвали вопросы у горожан — разве полеты не запрещены? Оказывается нет. Запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов, к которым воздушные шары не относятся. Перед каждым полетом воздушных шаров руководитель клуба «Небо48» Владислав Архипов получает разрешение в 11 инстанциях. Полетами руководит диспетчер военного аэродрома.Лето, похоже, где-то застряло. Завтра днем в Липецке не более +22 градусов, зато без дождей.