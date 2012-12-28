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Происшествия
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53 минуты назад
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Красный уровень: в Ельце и Елецком районе
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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