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163
53 минуты назад
1

Красный уровень: в Ельце и Елецком районе

Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района. 

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Юлия
47 минут назад
Когда же будет покой всем ,и Ельцу и Липецку и Грязям ,ночами не спят люди
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