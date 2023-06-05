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Партии обсуждают кандидатов на мандат Николая Борцова: в списках претендентов Дмитрий Аверов и Сергей Токарев
Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» началось предварительное голосование по кандидатурам участников довыборов депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 114. Депутатский мандат освободился после скоропостижной смерти Николая Борцова.
— Предварительное голосование проходит на партийном сайте. Кандидатов оценивают 32 тысячи выборщиков — граждане, обратившиеся и зарегистрированные организационным комитетом праймериз. Голосование продлится до восьми вечера 11 июня. Затем протокол голосования направят в Генсовет партии для утверждения, — так описали механизм партийных праймериз в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Извечные соперники медведей — коммунисты тоже готовятся к предстоящим выборам. Решение о том, кто будет в них участвовать примет ЦК КПРФ после того, как ЦИК РФ официально объявит о проведении довыборов в Липецкой области, это должно произойти до 16 июня, рассказал лидер фракции КПРФ в областном Совете Сергей Токарев.
По словам Сергея Токарева, региональное отделение партии уже отправило в ЦК список возможных кандидатов. Среди них депутаты облсовета: Николай Быковский, Сергей Токарев, Татьяна Копылова, Алина Старцева, Анатолий Шкатов, Александр Ушаков и Александр Атаманеко.
Примерно также будет определён и кандидат от ЛДПР: Высший Совет партии выберет его из списка регионального отделения.
— Мы участвуем во всех выборах. Партия объявит кандидатов, после того, как ЦИК РФ официально объявит о довыборах в Государственную Думу, — рассказал GOROD48 депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Никита Березин.
У партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду» кандидат всего один —депутат облсовета и руководитель регионального отделения партии Лариса Ксенофонтова. Именно ее кандидатуру будет рассматривать 21 июня президиум Центрального Совета партии.
Депутат Государственной Думы Николай Борцов скоропостижно скончался 23 апреля. В 114 одномандатный избирательный округ, который он представлял в нижней палате парламента, входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования.
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