Политика

44 минуты назад

Партии обсуждают кандидатов на мандат Николая Борцова: в списках претендентов Дмитрий Аверов и Сергей Токарев

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#выборы #Госдума
Партии обсуждают кандидатов на мандат Николая Борцова: в списках претендентов Дмитрий Аверов и Сергей Токарев

Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» началось предварительное голосование по кандидатурам участников довыборов депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 114. Депутатский мандат освободился после скоропостижной смерти Николая Борцова.

Для участия в праймериз зарегистрировались пять кандидатов-единороссов: председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов, военный пенсионер, председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев, начальник отдела «Центра молодёжи» Маргарита Жирова и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимир Хабибулин.

— Предварительное голосование проходит на партийном сайте. Кандидатов оценивают 32 тысячи выборщиков — граждане, обратившиеся и зарегистрированные организационным комитетом праймериз. Голосование продлится до восьми вечера 11 июня. Затем протокол голосования направят в Генсовет партии для утверждения, — так описали механизм партийных праймериз в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Извечные соперники медведей — коммунисты тоже готовятся к предстоящим выборам. Решение о том, кто будет в них участвовать примет ЦК КПРФ после того, как ЦИК РФ официально объявит о проведении довыборов в Липецкой области, это должно произойти до 16 июня, рассказал лидер фракции КПРФ в областном Совете Сергей Токарев.

По словам Сергея Токарева, региональное отделение партии уже отправило в ЦК список возможных кандидатов. Среди них депутаты облсовета: Николай Быковский, Сергей Токарев, Татьяна Копылова, Алина Старцева, Анатолий Шкатов, Александр Ушаков и Александр Атаманеко.

Примерно также будет определён и кандидат от ЛДПР: Высший Совет партии выберет его из списка регионального отделения.

— Мы участвуем во всех выборах. Партия объявит кандидатов, после того, как ЦИК РФ официально объявит о довыборах в Государственную Думу, — рассказал GOROD48 депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Никита Березин.

У партии «Справедливая Россия —Патриоты — За правду» кандидат всего один —депутат облсовета и руководитель регионального отделения партии Лариса Ксенофонтова. Именно ее кандидатуру будет рассматривать 21 июня президиум Центрального Совета партии.

Депутат Государственной Думы Николай Борцов скоропостижно скончался 23 апреля. В 114 одномандатный избирательный округ, который он представлял в нижней палате парламента, входят Правобережный и Советский территориальные округа Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования.
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#выборы #Госдума

Комментарии (2)

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Гость

21 минуту назад
Конечно Токарев, даже не как от партии, а как за человека я за его
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Васёк

22 минуты назад
Для кого то будет вторая попытка пробраться в Москву. С первой не получилось, пришлось в области пристраивать.
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