23 минуты назад
И.о. главы Воловского района Сергей Щеглов: «Ждем возвращения Никиты Соловьева»
В сети обсуждаются слухи о скором назначение на должность исполняющего обязанности главы Воловского района начальника отдела экономики воловской администрации Ольги Скрябиной.
Сейчас обязанности главы исполняет Сергей Щеглов. Он руководит Воловским районом после того, как глава администрации Никита Соловьев п олучил тяжелые травмы в ДТП.
— Я сам только-только прочитал эту информацию в соцсетях. Ничего конкретно сказать вам не могу, так как официально мне никто ничего не доводил по этому поводу, не буду же я ссылаться на «сарафанное радио», — сказал Сергей Щеглов GOROD48. — Мы вообще-то все ждем возвращения Никиты Соловьева. Он проходит реабилитацию в Москве, в состоянии его здоровья есть улучшения.
По существующему в Липецкой области регламенту, глав районов выбирают местные Советы.