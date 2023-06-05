Общество

23 минуты назад

И.о. главы Воловского района Сергей Щеглов: «Ждем возвращения Никиты Соловьева»

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#Никита Соловьев #Волово
И.о. главы Воловского района Сергей Щеглов: «Ждем возвращения Никиты Соловьева»

В сети обсуждаются слухи о скором назначение на должность исполняющего обязанности главы Воловского района начальника отдела экономики воловской администрации Ольги Скрябиной.

Жители Воловского района обсуждают в соцсетях назначение на должность исполняющего обязанности главы района начальника отдела экономики и инвестиций местной администрации Ольги Скрябиной. Якобы такое назначение стант первым шагом к утверждению Ольги Скрябиной в должности главы администрации.

Сейчас обязанности главы исполняет Сергей Щеглов. Он руководит Воловским районом после того, как глава администрации Никита Соловьев п олучил тяжелые травмы в ДТП.

— Я сам только-только прочитал эту информацию в соцсетях. Ничего конкретно сказать вам не могу, так как официально мне никто ничего не доводил по этому поводу, не буду же я ссылаться на «сарафанное радио», — сказал Сергей Щеглов GOROD48. — Мы вообще-то все ждем возвращения Никиты Соловьева. Он проходит реабилитацию в Москве, в состоянии его здоровья есть улучшения.

По существующему в Липецкой области регламенту, глав районов выбирают местные Советы.
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#Никита Соловьев #Волово

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