Шары над городом: разве полеты не запрещены?

Над Липецком во множестве парят воздушные шары, и горожане задались резонным вопросом: разве такие полеты не запрещены?



— Запрет опершатаба области касается использования беспилотников, а воздушный шар к БПЛА не относится, — ответил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.



Как пояснил руководитель клуба «Небо48» Владислав Архипов, перед каждым полетом воздушных шаров он получает разрешение в 11 инстанциях.



—Небо не закрыто. Действует временное ограничение на использование воздушного пространства. Полетами наших шаров руководит диспетчер военного аэродрома, — рассказал Владислав Архипов, — Шары видят все, если бы это было противозаконно, меня бы уже посадили.



В парке липецких аэронавтов пять воздушных шаров, еще два — прилетают из Тамбова.