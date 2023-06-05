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сегодня, 15:58

Шары над городом: разве полеты не запрещены?

7 1421
#воздушные шары
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Шары над городом: разве полеты не запрещены?
Над Липецком во множестве парят воздушные шары, и горожане задались резонным вопросом: разве такие полеты не запрещены?

— Запрет опершатаба области касается использования беспилотников, а воздушный шар к БПЛА не относится, — ответил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.

Как пояснил руководитель клуба «Небо48» Владислав Архипов, перед каждым полетом воздушных шаров он получает разрешение в 11 инстанциях.

—Небо не закрыто. Действует временное ограничение на использование воздушного пространства. Полетами наших шаров руководит диспетчер военного аэродрома, — рассказал Владислав Архипов, — Шары видят все, если бы это было противозаконно, меня бы уже посадили.

В парке липецких аэронавтов пять воздушных шаров, еще два — прилетают из Тамбова.
7 1421
#воздушные шары
6

Комментарии (7)

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Как гость
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Манеж.

5 минут назад
У нас и фейерверки с салатами запрещены. Но ресторану Openhouse на набережной этот запрет до фени. С момента указа 2 недели а они как бахали так и бахают.
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Гость

17 минут назад
Когда ненароком собьют вместо, возможно, случайно залетевшего дрона-будет поздно....закройте уже небо совсем, +запретите запуск фейерверков, чтобы не кошмарить людей...
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опять

20 минут назад
что за фигня????
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Как гость

31 минуту назад
И чем детский дрон опаснее шара?
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Ссёлки

46 минут назад
Ребята молодцы,не мешайте им парить.Чистого неба Вам.
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Оскар

50 минут назад
Б-бизнес
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Animal planet.

50 минут назад
А для самих шаров разве полеты не опасны?
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