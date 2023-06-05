Происшествия
52 минуты назад
После гибели фельдшера на станции скорой помощи начато служебное расследование
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Водитель скорой находится в больнице.
После ДТП на площади Франценюка, в котором погибла фельдшер скорой помощи, в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Об этом GOROD48 сообщил главный врач Центра Александр Игнатовский.
Он уточнил, что водитель автомобиля скорой помощи, так же как и пострадавшая в аварии медсестра, до сих пор находятся в больнице.
Сегодня областное УМВД сообщило о возбуждении по факту ДТП уголовного дела по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а иномарка ударилась в ограждение дороги.
Он уточнил, что водитель автомобиля скорой помощи, так же как и пострадавшая в аварии медсестра, до сих пор находятся в больнице.
Сегодня областное УМВД сообщило о возбуждении по факту ДТП уголовного дела по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а иномарка ударилась в ограждение дороги.
5 1426
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