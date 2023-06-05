Происшествия

52 минуты назад

После гибели фельдшера на станции скорой помощи начато служебное расследование

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#ДТП #скорая помощь
После гибели фельдшера на станции скорой помощи начато служебное расследование

Водитель скорой находится в больнице.

После ДТП на площади Франценюка, в котором погибла фельдшер скорой помощи, в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Об этом GOROD48 сообщил главный врач Центра Александр Игнатовский.

Он уточнил, что водитель автомобиля скорой помощи, так же как и пострадавшая в аварии медсестра, до сих пор находятся в больнице.

Сегодня областное УМВД сообщило о возбуждении по факту ДТП уголовного дела по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а иномарка ударилась в ограждение дороги.
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#ДТП #скорая помощь

Комментарии (5)

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Видео

3 минуты назад
Семен, схема, скорость водитель скорой сбавил перед перекрёсток, перекрёсток был свободен. Он же не мог предположить, что в городе можно ездить со скоростью 100 км.
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К

8 минут назад
Прежде чем защищать водителя оперы посмотрите видео внимательно, с какой скоростью едут сначала автомобили целых 3 еде еле переезжают перекрёсток и как за ними влетает на перекрёсток опель, там явно уже был мигающий сигнал просто надавили на газ чтобы проскочить
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Володя.

17 минут назад
Чужих спасают, сами гибнут. Да ещё и срок дадут водиле скорой. И зачем тогда спец. Сигналы.
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Семен

22 минуты назад
Водители скорой помощи, так же как и пожарной, двигаются по городу как в коматозе, включили люстру и они боги на дороге. А можно было бы избежать данного дтп, если бы водитель скорой при проезде перекрестка на красный свет, снизил скорость и убедился в безопасности маневра, ведь водитель Опеля запрасто мог не видеть, окрыленного спасателя...
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галина

43 минуты назад
А дело возбуждено по факту, или в отношении конкретного лица?
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