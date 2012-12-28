В шести районах Липецка и на двух базах отдыха отключат холодную воду

4 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители района Левого берега, Тракторного, Подгорного, Коровино, Трубного, поселка Новая Жизнь, двух баз отдыха, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят на станции Чугун-2, во владении № 5 по Грязинскому шоссе, в домах № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной, в частном секторе улицы Морской, на базах отдыха «Чижик», «Сосновый бор».С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях №№ 5, 23, 23б, 23/1, 23а, 23а/1, 23/2, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1 по Боевому проезду, №№ 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23 по улице Краснозаводской, №№ 4, 4б, 6, 6а по улице 3 Сентября, №№ 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27 по улице Коммунистической, № 4 по улице Жуковского, №№ 1а, 3, 4, 5, 6 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 3, 5, 8а по улице Краснознаменной, №№ 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10 по улице Ленинградской, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а по улице Волгоградской, № 1а в переулке Театральном, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное).Подвоз воды будет организован по адресу: Боевой проезд, 23, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, №№ 6, 6в по улице Московской, № 21 по улице Механизаторов, на улице Васильковой.С 09:00 до 16:00 обесточат садоводчества «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник».