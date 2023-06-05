Происшествия

54 минуты назад

По факту ДТП со скорой помощью возбуждено уголовное дело

11 1501
#ДТП #скорая помощь
3

Произошедшее на площади Франценюка квалифицировано по статье 264 УК РФ,

По факту ДТП, которое произошло утром 4 июня на площади Франценюка в Липецке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а «Опель» ударился в ограждение дороги. На месте аварии погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, 22-летняя медсестра была госпитализирована, а 54-летний водитель после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель и три пассажирки «Опеля», среди которых были две 14-летние девочки, также после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Скорая помощь ехала на вызов к больному, в машине находилась только бригада медиков.
11 1501
#ДТП #скорая помощь
3

Комментарии (11)

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Александр

3 минуты назад
наталья, Полностьюсогласен
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Военпенс

4 минуты назад
При любом раскладе, родственникам погибшей(Царствие Небесное,Вечная Память), нужно подать иски к обоим водителям, так как и один и другой виновны(кто по ПДД, кто закону Божьему), согласно Граждаского Кодекса, управляя средством повышенной опасности(автомобиль в данном случае), допустили смерть человека.Судебная практика показывает, что платить будут оба!
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ПДД

5 минут назад
наталья, он и убедился, что перекрёсток свободен, сбросил скорость. Если Опель летел со скоростью не менее 100 км., как это можно было предусмотреть?
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ПДД

10 минут назад
Липчанин, какой народ привык к сиренам? Если ты водитель, то не важно, к чему ты привык, ты ОБЯЗАН пропустит спецавтомобиль.
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наталья

14 минут назад
Местный, в такой ситуации виновен водитель скорой ,он не убедился что его пропускают, ехал на красный свет ,и из-за перекрестка на опели не мог сразу заметить ,он ехал с преимуществом зеленого сигнала, так что судить не вам
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Липчанин

19 минут назад
Кто то написал в другой теме, что скорые сейчас больше калечат людей, чем лечат. Это ведь истинная правда, только за последний год сколько трупов из за аварий со скорыми. Пропускать бесспорно надо, НО! Реально убедившись,что ехать можно! И мишалки со звуками сейчас включают абсолютно все, а еще пару лет назад только реально, когда случай прям такой, что на минуты идет время. Вот и привык уже народ к сиренам.
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Можно начинать

26 минут назад
сушить сухари. Если не блатной.
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гость

27 минут назад
Скорая ехала на вызов к больному. Обычно спрашивают при звонке сколько лет, симптомы. Что же предположительно было с больным чтобы так спешить ехать? И врачи впопыхах не будут оказывать помощь, все делают обдуманно. Излишняя спешка ВСЕХ на дороге часто приводит только к неприятностям. Думаю на дороге прежде всего надо думать о себе и об окружающих.
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777

35 минут назад
Опель нёсся с такой скоростью, что скорая перевернулась. А через несколько метров пешеходный переход был бы. Там дети ходят, старики. Головы совсем нет у этих владельцев ржавых "иномарок". Одни понты.
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Сергей

38 минут назад
Все эту новость прочитали и сделали выводы. Но, может надо переключиться на новости или в городе нет новостей и острых тем? Их надо иметь смелость поднимать и пытаться решать.
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