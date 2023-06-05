Происшествия
54 минуты назад
По факту ДТП со скорой помощью возбуждено уголовное дело
11 1501
Произошедшее на площади Франценюка квалифицировано по статье 264 УК РФ,
По факту ДТП, которое произошло утром 4 июня на площади Франценюка в Липецке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а «Опель» ударился в ограждение дороги. На месте аварии погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, 22-летняя медсестра была госпитализирована, а 54-летний водитель после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель и три пассажирки «Опеля», среди которых были две 14-летние девочки, также после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Скорая помощь ехала на вызов к больному, в машине находилась только бригада медиков.
Напомним, утром 4 июня на площади Франценюка в автомобиль скорой помощи, двигавшийся со спецсигналом на красный свет светофора, врезался «Опель», выезжавший с улицы Парковой. От удара «скорая» перевернулась, а «Опель» ударился в ограждение дороги. На месте аварии погибла 46-летняя фельдшер скорой помощи, 22-летняя медсестра была госпитализирована, а 54-летний водитель после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель и три пассажирки «Опеля», среди которых были две 14-летние девочки, также после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Скорая помощь ехала на вызов к больному, в машине находилась только бригада медиков.
11 1501
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Александр
Военпенс
ПДД
ПДД
наталья
Липчанин
Можно начинать
гость
777
Сергей