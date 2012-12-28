На проспекте Победы оцеплена часть тротуара

Найдена подозрительная коробка, ее исследовали полицейские.





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На проспекте Победы, 20 оцеплена часть тротуара — экстренные отрабатывали сообщение о подозрительной коробке. Ее осмотрел кинолог с собакой, а потом он же открыл коробку — она оказалась пустой и отправилась в урну.Добавим, что во время проверки автобусы проезжали остановку «Улица Юных Натуралистов».