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Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Происшествия
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сегодня, 17:01
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На проспекте Победы оцеплена часть тротуара
Найдена подозрительная коробка, ее исследовали полицейские.
Добавим, что во время проверки автобусы проезжали остановку «Улица Юных Натуралистов».
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