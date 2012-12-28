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Липецкая вечЁрка: записи камер вывели на убийцу, заповедник почти потушили и уход вице-мэра
Происшествия
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48 минут назад
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
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