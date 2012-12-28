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Происшествия
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сегодня, 20:00
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На трассе Липецк-Данков пострадала женщина: ее машина столкнулась с двумя другими
Сначала автомобиль женщины выбили в отбойник, от него он отлетел в еще одну машину.
34-летний водитель «Инфинити» догнал впереди двигавшийся автомобиль женщины, после чего «Хендая Гетц» врезался в отбойник и отскочил в третью машину — «Хендай Крета».
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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