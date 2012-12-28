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сегодня, 20:00
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На трассе Липецк-Данков пострадала женщина: ее машина столкнулась с двумя другими

Сначала автомобиль женщины выбили в отбойник, от него он отлетел в еще одну машину.

На восьмом километре дороги Липецк-Данков сегодня вечером получила травмы 46-женщина-водитель «Хендая Гетц». Предварительные данные об обстоятельствах аварии GOROD48 рассказали в областном управлении МВД.

34-летний водитель «Инфинити» догнал впереди двигавшийся автомобиль женщины, после чего «Хендая Гетц» врезался в отбойник и отскочил в третью машину — «Хендай Крета».

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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Авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Автохам
9 минут назад
Либо как всегда тошнила в левом ряду 40 км/ч. Вообщем, не удивлён
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Ромео
23 минуты назад
Вообще ни капли не удивлён кто виноват)))
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пешеход
27 минут назад
Опять у водятлов проблемы друг другу мешают.
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Тетка
54 минуты назад
В Центре воняет гарью, дышать невозможно. Что горит?
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