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9 минут назад

Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей

Мальчик ударил дверь, за которой от него пряталась девочка.

Тербунский районный суд присудил травмированному перед продлёнкой в школе  мальчику 20 000 рублей в качестве компенсации.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 февраля этого года второклассник после окончания уроков ожидал с одноклассниками группу продлённого дня. В это время он начал играть с девочкой и побежал за ней. Девочка забежала в школьную раздевалку и закрыла за собой пластиковую дверь со стеклопакетом и держала ее, чтобы мальчик не открыл дверь. Пытаясь открыть дверь, мальчик с силой толкнул стеклопакет двери руками, от чего она разбилась, и он получил порезы.

У ребенка были диагностированы резаные раны левого плеча и пальца правой руки. Прокуратура подала иск к школе в интересах ребёнка, требуя, чтобы школа выплатила компенсацию в 100 000 рублей. Но суд уменьшил эту сумму в пять раз – до 20 000 рублей.

В суде сама мать мальчика отказалась от претензий: она не видела в действиях школы каких-либо нарушений, так как ее сын побежал за девочкой и нечаянно сам разбил стекло в двери, о которое порезался.

Представитель школы так же настаивал, что ребенок получил травмы по своей вине, разбив стекло ударами кулаков. Несмотря на инструктаж по правилам поведения в школе, ребенок поступил вопреки ему. Инцидент произошел после уроков, и вины классного руководителя нет.

Но суд все же взыскал 20 000 рублей, поскольку именно на образовательном учреждении лежит обязанность не допускать вреда здоровья ученика и обеспечивать надлежащие условия пребывания в школе.
дети
травма
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