10 минут назад
22 человека пострадали и двое погибли — первые выходные лета на липецких дорогах стали адовыми
За пятницу и два выходных дня на дорогах Липецкой области произошли 30 ДТП с пострадавшими. В этих авариях получили травмы 22 человека, двое — погибли.
Уже днем в Задонске на улице Карла Маркса в столкновении с автомобилем «Ока» погиб 47-летний водитель скутера.
3 июня в селе Сошки Грязинского района перевернулся мотоцикл под управлением 18-летнего парня. Травмы получил и он, и его 16-летняя пассажирка.
Самой серьезной по числу пострадавших аварией стало столкновение «ГАЗели» скорой помощи и автомобиля «Опель» на площади Франценюка в Липецке. В столкновении погибла фельдшер «скорой», получили травмы оба водителя, две 14-летние пассажирки «Опеля» и 22-летняя медсестра.
3 июня в селе Троицкое Лев-Толстовского района столкнулись «Шкода» с 50-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 62-летнего водителя. В аварии получили травмы водитель «Шкоды» и три ее пассажирки.
«Также зарегистрировано 53 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает ГИБДД.