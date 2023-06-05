Происшествия

10 минут назад

22 человека пострадали и двое погибли — первые выходные лета на липецких дорогах стали адовыми

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#авария #ДТП
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22 человека пострадали и двое погибли — первые выходные лета на липецких дорогах стали адовыми

За пятницу и два выходных дня на дорогах Липецкой области произошли 30 ДТП с пострадавшими. В этих авариях получили травмы 22 человека, двое  — погибли.

Череда аварий началась в два часа ночи 2 июня: на улице Балмочных в Липецке столкнулись  «Хендай» 73-летнего водителя и «Мазда» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии получили травмы  девочки 14-ти и 12-ти лет — пассажирки «Мазды».

Уже днем в Задонске на улице Карла Маркса в столкновении с автомобилем «Ока» погиб 47-летний водитель скутера.

3 июня в селе Сошки Грязинского района перевернулся мотоцикл под управлением 18-летнего парня. Травмы получил и он, и его 16-летняя пассажирка.

Самой серьезной по числу пострадавших аварией стало столкновение «ГАЗели» скорой помощи и автомобиля «Опель» на площади Франценюка в Липецке. В столкновении погибла фельдшер «скорой», получили травмы оба водителя, две 14-летние пассажирки «Опеля» и 22-летняя медсестра.


3 июня в селе Троицкое Лев-Толстовского района столкнулись «Шкода» с 50-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 62-летнего водителя. В аварии получили травмы водитель «Шкоды» и три ее пассажирки.

«Также зарегистрировано 53 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает ГИБДД.

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#авария #ДТП
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