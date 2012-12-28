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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
3

В Липецкую область на один день придут дожди и прохлада

После перерыва в один день в Липецкой области снова станет сухо и жарко.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. 4 июня через территорию региона пройдет холодный фронт, который принесет с собой дожди различной интенсивности с грозой, ветер усилится при порывах до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2023 году — 2 градуса тепла.
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Комментарии (3)

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Серёга.
22 минуты назад
Да ненужны нам трамваи, мы пешком постоим.
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Эксперт
34 минуты назад
Не дожди а проливные ливни тропического климата с сильной грозой.
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Гусь
47 минут назад
Трамвай на фото зачем? Чтобы лишний раз тему трамвая освежить в памяти?
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