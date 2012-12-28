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Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать
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Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкую область на один день придут дожди и прохлада
После перерыва в один день в Липецкой области снова станет сухо и жарко.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2023 году — 2 градуса тепла.
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