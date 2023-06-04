Происшествия

сегодня, 08:39

На площади Франценюка перевернулась «скорая»: погибла медработник

11 4407
#авария #ДТП
10

В автомобиль скорой помощи врезался «Опель».

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Сегодня утром на площади Франценюка столкнулись карета скорой помощи и автомобиль «Опель». По словам очевидцев, водитель «Опеля» не пропустил двигавшуюся с включенной сиреной со стороны площади Мира «скорую». После столкновения «скорая» перевернулась, а «Опель» врезался в забор.  В 
В карете «скорой» погибла медработник.


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Подробности столкновения выясняются.

Фото и видео Юрий Золотухин

11 4407
#авария #ДТП
10

Комментарии (11)

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Александр

7 минут назад
Видел этот ужас и погибшую девушку.Царствие ей небесное.Очень жаль человека (((
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Лиза

12 минут назад
Какой ужас! Куда смотрел водетель "Опеля", он что, слепой и глухой или считает, что ему всё можно?! Жалко женщину, соболезнование родственникам погибщей...
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-

17 минут назад
И так копейки получают, так ещё условия заводские.
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Михаил

22 минуты назад
С гаишниками такое редко, класс водителей там выше, здесь набирают видимо кого ни попадя!
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777

31 минуту назад
Жесть люди которые нас спасают погибли больно.
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человек

31 минуту назад
Алекс, дюже умный
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Алекс

40 минут назад
Пдд спетранспорт должен убедиться,что его пропускают.
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Animal planet.

42 минуты назад
Доброжелатель., ты нормальный вообще?
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Доброжелатель.

51 минуту назад
Раньше, (года три назад) скорых ездило не меньше, а то и больше. Но звуковые спец. сигналы они подавали в исключительных случаях. (читай-редко) Сейчас же с утра и до вечера сплошная кокофония. (Живу у оживленного перекрестка) Заметил, мода на это началась с приходом короновируса, когда улицы и дороги опустели а скорые все равно носились с включенными спец. сигналами.
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ЕРПВ

сегодня, 09:10
Вечная память сотруднику, как так-то?
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