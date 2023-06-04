На площади Франценюка перевернулась «скорая»: погибла медработник

В автомобиль скорой помощи врезался «Опель».

Сегодня утром на площади Франценюка столкнулись карета скорой помощи и автомобиль «Опель». По словам очевидцев, водитель «Опеля» не пропустил двигавшуюся с включенной сиреной со стороны площади Мира «скорую». После столкновения «скорая» перевернулась, а «Опель» врезался в забор. ВВ карете «скорой» погибла медработник.Подробности столкновения выясняются.