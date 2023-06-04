Происшествия
сегодня, 08:39
На площади Франценюка перевернулась «скорая»: погибла медработник
В автомобиль скорой помощи врезался «Опель».
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Сегодня утром на площади Франценюка столкнулись карета скорой помощи и автомобиль «Опель». По словам очевидцев, водитель «Опеля» не пропустил двигавшуюся с включенной сиреной со стороны площади Мира «скорую». После столкновения «скорая» перевернулась, а «Опель» врезался в забор. В
В карете «скорой» погибла медработник.
Подробности столкновения выясняются.
Фото и видео Юрий Золотухин
В карете «скорой» погибла медработник.
Подробности столкновения выясняются.
Фото и видео Юрий Золотухин
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