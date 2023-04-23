Общество

40 минут назад

В Лебедяни скоропостижно скончался депутат Госдумы Николай Борцов

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#Николай Борцов
В Лебедяни скоропостижно скончался депутат Госдумы Николай Борцов

77-летний депутат ничем серьёзным не болел

Сегодня утром стало известно о скоропостижной смерти депутата Госдумы Николая Борцова. По словам его близких, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни. 

Дата и место похорон Николая Борцова пока не известны. Решение примет семья.

Соболезнование семье Николая Борцова выразил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года. В б1969 году окончил Мичуринский технологический техникум. В 1980 году заочно получил специальность «планирование промышленности» с квалификацией экономист во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. 

Трудовую деятельность начал в 16 лет с работы грузчиком. После службы в армии работал слесарем на винном заводе в Лебедяни, затем — на инструментальном заводе, где прошёл путь от мастера до начальника цеха. 

В августе 1981 года был назначен директором консервного завода «Лебедянский». С 1992 года — Генеральный директор ОАО «Лебедянский». С 2011 года находился в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

Являлся депутатом Госдумы четырех созывов.

 

 


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#Николай Борцов

Комментарии (2)

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Лиза

30 минут назад
Царствие небесное. Соболезнование родственникам и близким...
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Вячеслав

33 минуты назад
Царствие небесное человеку государственному
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