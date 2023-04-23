В Лебедяни скоропостижно скончался депутат Госдумы Николай Борцов

77-летний депутат ничем серьёзным не болел

Сегодня утром стало известно о скоропостижной смерти депутата Госдумы Николая Борцова. По словам его близких, Николай Борцов умер в своем доме в Лебедяни.Дата и место похорон Николая Борцова пока не известны. Решение примет семья.Соболезнование семье Николая Борцова выразил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года. В б1969 году окончил Мичуринский технологический техникум. В 1980 году заочно получил специальность «планирование промышленности» с квалификацией экономист во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте.

Трудовую деятельность начал в 16 лет с работы грузчиком. После службы в армии работал слесарем на винном заводе в Лебедяни, затем — на инструментальном заводе, где прошёл путь от мастера до начальника цеха.

В августе 1981 года был назначен директором консервного завода «Лебедянский». С 1992 года — Генеральный директор ОАО «Лебедянский». С 2011 года находился в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

Являлся депутатом Госдумы четырех созывов.