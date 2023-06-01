Происшествия
сегодня, 14:42
Сбитый «КамАЗом» подросток находится к крайне тяжелом состоянии
У него — политравма, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга.
Как уже писал GOROD48, вчера в Добринском районе «КамАЗ» сбил 13-летнего подростка на мопеде. Мальчик получил столь тяжкие травмы, что за ним в Добринку приезжал реанимобиль со специалистами областной детской больницы, которые подготовили школьника к дороге в Липецк.
— Состояние здоровья пострадавшего крайне тяжелое. У него — политравма, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга. Поэтому подростка погрузили в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Ему сделали несколько операций, но мальчику предстоят еще несколько хирургических вмешательств, — сообщили GOROD48 в клинике.
— Состояние здоровья пострадавшего крайне тяжелое. У него — политравма, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга. Поэтому подростка погрузили в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Ему сделали несколько операций, но мальчику предстоят еще несколько хирургических вмешательств, — сообщили GOROD48 в клинике.
ГОСТЬ53
Овальный
Гость
мысли в слух
Верно