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сегодня, 14:42

Сбитый «КамАЗом» подросток находится к крайне тяжелом состоянии

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#ДТП #дети
Сбитый «КамАЗом» подросток находится к крайне тяжелом состоянии

У него — политравма, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга.

Как уже писал GOROD48, вчера в Добринском районе «КамАЗ» сбил 13-летнего подростка на мопеде. Мальчик получил столь тяжкие травмы, что за ним в Добринку приезжал реанимобиль со специалистами областной детской больницы, которые подготовили школьника к дороге в Липецк.

— Состояние здоровья пострадавшего крайне тяжелое. У него — политравма, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга. Поэтому подростка погрузили в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Ему сделали несколько операций, но мальчику предстоят еще несколько хирургических вмешательств, — сообщили GOROD48 в клинике.
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#ДТП #дети

Комментарии (5)

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ГОСТЬ53

53 минуты назад
Господи, помоги мальчику!
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Овальный

59 минут назад
родителей под суд, дети до не должны управлять мопедом
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Гость

сегодня, 15:13
А что, для простого мальчика, вертолёт санавиации поднять нельзя было, только для избранных?
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мысли в слух

сегодня, 15:10
За удовольствие надо платить
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Верно

сегодня, 14:55
Скорейшего выздоровления!!! Терпенья, сил и всем здоровья.
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