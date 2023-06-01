В перевернувшемся под Липецком «ВАЗе» получил смертельные травмы 28-летний пассажир

За вчерашний день на дорогах области один человек погиб и шестеро — пострадали. Среди пострадавших двое детей.



Авария со смертельным исходом произошла ночью 31 мая в Липецком районе на дороге Тюшевка – Кузьминские Отвержки. 27-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.«От полученных в аварии травм 28-летний пассажир автомобиля скончался в больнице. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.Утром в Липецке на улице Московской столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя и «Дэу Нексия» с 37-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка легкового автомобиля — девушка госпитализирована.Около полудня на улице Циолковского 66-летняя женщина за рулем «Митсубиси» допустила наезд на 10-летнего мальчика, а затем на стоящий автомобиль «Ауди». Ребенок доставлен в больницу.В Добринском районе столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и грузовик «КамАЗ» с 43-летним мужчиной за рулем. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3860 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 102. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3523 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — рассказали в ГИБДД.