Происшествия

49 минут назад

В перевернувшемся под Липецком «ВАЗе» получил смертельные травмы 28-летний пассажир

655
#авария #ДТП
В перевернувшемся под Липецком «ВАЗе» получил смертельные травмы 28-летний пассажир

За вчерашний день на дорогах области один человек погиб и шестеро — пострадали. Среди пострадавших двое детей.

Авария со смертельным исходом произошла ночью 31 мая в Липецком районе на дороге Тюшевка – Кузьминские Отвержки. 27-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. 

«От полученных в аварии травм 28-летний пассажир автомобиля скончался в больнице. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Утром в Липецке на улице Московской столкнулись грузовик «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя и «Дэу Нексия» с 37-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка легкового автомобиля — девушка госпитализирована.

vid_szadi_(1)(2).jpg

Фото УГИБДД по Липецкой области

Около полудня на улице Циолковского 66-летняя женщина за рулем «Митсубиси» допустила наезд на 10-летнего мальчика, а затем на стоящий автомобиль «Ауди». Ребенок доставлен в больницу.

В Добринском районе столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и грузовик «КамАЗ» с 43-летним мужчиной за рулем. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3860 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 102. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3523 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», —  рассказали в ГИБДД.

655
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
64
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация
#эвакуация #ЛГТУ
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

14 минут назад

Происшествия
На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»
#пожар
На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»

48 минут назад

Происшествия
Липчанин резал деньги на краю балкона пятого этажа
#дебош
25
Липчанин резал деньги на краю балкона пятого этажа

вчера, 21:09

Происшествия
Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки
#наркотики
70
Липчанина будут судить за оставшиеся после смерти матери таблетки

вчера, 19:08

Происшествия
Ельчанина ограбили по пути из пивбара
#грабёж
3
Ельчанина ограбили по пути из пивбара

вчера, 16:58

Происшествия
53-летний житель села Боринское отправился на 6 лет в колонию за смертельное избиение гостя
#конфликт #побои
3
53-летний житель села Боринское отправился на 6 лет в колонию за смертельное избиение гостя

вчера, 16:19

Происшествия