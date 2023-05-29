Ельчанин перевёл «сотруднику службы безопасности банка» 405 000 рублей

А другой оформил кредит на оформил кредит на 1 950 000 рублей, но вовремя одумался.

26 мая в дежурную часть ОМВД России по Ельцу обратился 29-летний мужчина ельчанин с заявлением о мошенничестве.



Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, потерпевшему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что мошенники оформили на него кредит.



Под предлогом необходимости перевода денег на безопасный счет, «сотрудник службы безопасности банка» убедил мужчину оформить потребительский кредит на 418 000 рублей. Мужчина снял кредитные средства и перевел 405 000 рублей на указанный ему банковский счет. Позже он понял, что попался на удочку мошенников и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



В тот же день 33-летний ельчанин по указанию «сотрудников банка и правоохранительных органов» оформил кредит на 1 950 000 рублей и получил наличными 1 600 000 рублей, которые собирался перевести на безопасный счет, но вовремя понял, что общается с мошенниками.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».